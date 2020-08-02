快訊

疑安全設施不足 樹林生技廠工人掉落化學槽喪命

比利時技師3月感染如今隔離治療 醫師：作法非常矛盾

倒閉大潮要來了 香港餐飲業瀕「生死邊緣」

世界日報 / 香港新聞組／香港2日電

香港政府因應疫情嚴峻而收緊防疫抗疫措施，部分市民也因疫情緊張而不敢外出，令剛剛開始復甦的餐飲和零售業大受打擊。餐飲業專業機構稻苗學會主席徐紋緯昨日表示，香港至6月已有約1500間食肆倒閉，政府回復日間堂食後食肆生意仍大跌七、八成，擔心會再出現一波關店潮，若按SARS時香港有一成食肆關店計算，可能將有多達2800間食肆倒閉。

香港文匯報報導，徐紋緯在接受電台訪問時表示，早午市雖已恢復堂食，但食肆生意仍下跌七、八成，雖然有業主減租，但業界欠租情況嚴重，有業主趁食肆獲得政府支援後「催租」，若疫情持續，估計會陸續出現結業潮，形容業界處於「生死邊緣」。

徐紋緯指出，香港到6月已有1500間食肆倒閉。2003年SARS肆虐時有1.1萬個食肆牌照，當年10%食肆倒閉，今年有2.8萬多個牌照，若倒閉10%，即表示會有2800間食肆結業。

報導指出，徐紋緯呼籲僱主收到保就業計畫的援助金，要按承諾支付僱員薪金。同時，為避免員工與食客互相感染，建議使用對環境有較少污染的一次性餐具，以及食客用餐後應自行收拾餐具至指定地方。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興則表示，業界經營情況嚴峻，有員工2月起已沒有工作，有僱主因申請保就業計畫不解僱員工，但不少員工要放無薪假，未能領取資助，在「無支薪又無失業」情況下感到擔憂恐懼。

他補充，數萬名飲食業職工是「散工」，餐廳經營困難下，就業情況更嚴峻，有一名肩負一家七口生計的餐廳員工要向僱主借錢度日，建議政府向僱員直接發放資助。

香港 疫情 餐具

延伸閱讀

港版火神山？港府：北京將助港興建全新臨時醫院

港民主派斥「真空年」：未來1年恐陷人大權力黑洞

港區國安法通緝 羅冠聰：欲加之罪 何患無辭

港府延選立法會 龐培歐憂港人永遠無法再投票

相關新聞

舉報工廠污染！陝西女工程師被判2年半 上訴獲重審

陝西省女工程師李思俠自2013年起舉報家鄉石泉縣雙喜村有兩間石料廠損毀及污染環境，並代理村民索賠，卻在2018年被依犯了尋釁滋事罪逮捕且判刑2年半。李思俠不服上訴，二審日前裁定發回重審。對此，李思俠說，她愛她的家鄉，「我認為我做的事情是對的，也不會退縮」。

寫《平安經》的吉林省公安廳副廳長賀電被免職

在眾多大陸官媒痛斥吉林省公安廳副廳長撰寫的「平安經」為「馬屁經」之後，吉林省委官方微信吉林發布：省委决定，免去賀電衕誌吉...

為看小精靈！有人故意吃毒菌致幻 醫：致死率高達80%

每逢菌子季，雲南的各種野生菌便成了必吃的美味，但吃毒菌子中毒的新聞也隨之刷屏。當地有關部門每年從野生菌上市就要發布各種預警和科普。但即使這樣，還是有人在看到吃蘑菇中毒致幻能有小精靈跳舞、能欣賞大片的新聞後，忍不住動起親身體驗一把的「歪心思」。

真的會死人！ 雲南吃菌喪命者超過新冠肺炎

連日來，一則「2020年上半年雲南吃菌中毒死亡人數超過雲南省患上新冠肺炎死亡人數」的消息引發網友熱議，從數據看，消息屬實。

跟風平安經！ 深圳衛健委推送健康經

深圳市衛生健康委員會日前在官方微信公眾號推送一篇題為《人體》的文章，引發網友的關注。

倒閉大潮要來了 香港餐飲業瀕「生死邊緣」

香港政府因應疫情嚴峻而收緊防疫抗疫措施，部分市民也因疫情緊張而不敢外出，令剛剛開始復甦的餐飲和零售業大受打擊。餐飲業專業機構稻苗學會主席徐紋緯昨日表示，香港至6月已有約1500間食肆倒閉，政府回復日間堂食後食肆生意仍大跌七、八成，擔心會再出現一波關店潮，若按SARS時香港有一成食肆關店計算，可能將有多達2800間食肆倒閉。

雲南女教授遭同事殺害 兇手被曝與女學生「不雅照」

雲南省昭通市公安局昭陽分局7月31日表示，昭通學院教授吳德蘭7月28日上班途中遭男同事付某柏持刀殺害，嫌犯隨後自殺獲救。事後嫌犯被網友爆料素行不良，曾與女學生保持不正當關係，更傳洩題、要挾學生等行為。

僅有手機基站定位… 百警日走30公里找到失聯女學生

失聯女大學生黃雨濛日前在可可西里自然保護區被尋獲遺體，全靠青海格爾木市公安全力搜尋。參與救援的特警人員表示，本次搜救由格爾木市公安局3位副局長帶隊，出動特警支隊等警力百餘名，「主要是以徒步來地毯式搜索。」

「失聯近月」獨闖可可西里女大生尋獲…剩骨骸！

7月5日獨自從南京乘坐火車到青海格爾木市後失聯的女大學生黃雨濛，1日被警方證實已經死亡。警方在可可西里自然保護區清水河南側無人區中發現她的骨骸，從現場遺物沒有血跡等跡象研判，黃雨濛可能是輕生，在服用催眠等藥物後昏迷缺氧而死。

南京女大生獨闖可可西里無人區 警方尋獲遺骸

南京航空航天大學女學生黃雨蒙上月獨自前往青海可可西里自然保護區後失聯多日，在中國大陸引發高度關注。當地警方1日宣布，已在...

陸「核酸檢測支援隊」先遣成員今抵香港

香港疫情升溫，大陸國家衛健委組成首支「核酸檢測支援隊」，有60名臨床檢驗技術人員，當中7名成員今日將抵達香港，協助開展實...

祖安罵侵蝕中國校園 沒有最髒只有更髒

當粗鄙暴戾失去底線，髒話成了亞文化，從網路世界走進日常生活中的「祖安現象」，成為亟待正視的社會隱憂。

熱門新聞

德國之聲評論／北京愈發不寬容 唯有制裁能讓大陸停下並思考

祖安罵侵蝕中國校園 沒有最髒只有更髒

中國經濟拿內循環當解藥 分析憂日子更難過

南京女大生獨闖可可西里無人區 警方尋獲遺骸

美籍卻遭港警通緝 朱牧民：國安法下無人能倖免

態度大轉彎？俄媒：美不再堅持拉中國軍控談判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。