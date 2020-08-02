倒閉大潮要來了 香港餐飲業瀕「生死邊緣」

香港政府因應疫情嚴峻而收緊防疫抗疫措施，部分市民也因疫情緊張而不敢外出，令剛剛開始復甦的餐飲和零售業大受打擊。餐飲業專業機構稻苗學會主席徐紋緯昨日表示，香港至6月已有約1500間食肆倒閉，政府回復日間堂食後食肆生意仍大跌七、八成，擔心會再出現一波關店潮，若按SARS時香港有一成食肆關店計算，可能將有多達2800間食肆倒閉。

香港文匯報報導，徐紋緯在接受電台訪問時表示，早午市雖已恢復堂食，但食肆生意仍下跌七、八成，雖然有業主減租，但業界欠租情況嚴重，有業主趁食肆獲得政府支援後「催租」，若疫情持續，估計會陸續出現結業潮，形容業界處於「生死邊緣」。

徐紋緯指出，香港到6月已有1500間食肆倒閉。2003年SARS肆虐時有1.1萬個食肆牌照，當年10%食肆倒閉，今年有2.8萬多個牌照，若倒閉10%，即表示會有2800間食肆結業。

報導指出，徐紋緯呼籲僱主收到保就業計畫的援助金，要按承諾支付僱員薪金。同時，為避免員工與食客互相感染，建議使用對環境有較少污染的一次性餐具，以及食客用餐後應自行收拾餐具至指定地方。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興則表示，業界經營情況嚴峻，有員工2月起已沒有工作，有僱主因申請保就業計畫不解僱員工，但不少員工要放無薪假，未能領取資助，在「無支薪又無失業」情況下感到擔憂恐懼。

他補充，數萬名飲食業職工是「散工」，餐廳經營困難下，就業情況更嚴峻，有一名肩負一家七口生計的餐廳員工要向僱主借錢度日，建議政府向僱員直接發放資助。