雲南女教授遭同事殺害 兇手被曝與女學生「不雅照」

雲南省昭通市公安局昭陽分局7月31日表示，昭通學院教授吳德蘭7月28日上班途中遭男同事付某柏持刀殺害，嫌犯隨後自殺獲救。事後嫌犯被網友爆料素行不良，曾與女學生保持不正當關係，更傳洩題、要挾學生等行為。

縱相新聞報導，56歲的吳德蘭生前任昭通學院物理與信息工程學院副院長，日前獲追授「模範教師」。根據學校及學生評價，吳德蘭教學嚴謹，但樂於為學生解惑，執教35年來始終愛崗敬業。

家屬和其他知情人士在網上稱，嫌犯付某柏因為評職稱等問題多次與吳德蘭吵架，28日上午吳德蘭要開車上班，剛打開門就被拉下車，隨後遭刺多刀後身亡。吳德蘭兒子受訪表示，付某柏想評教授，不允許學校減薪，但學校未受理。付某柏遂將矛頭指向吳德蘭，但其實都是學校的決定。

據報導，網友爆料，付某柏早在2016年就曾被指與女學生保持不正當關係、洩題、要挾學生等行為，並被拍多張不雅照。當時付某柏否認相當舉報，但遭學校停職調查。事後校方解除付某柏的停職調查，對不雅照、洩題等行為給予批評教育；但未發現付某柏有組織、唆使學生打架的證據。

目前，付某柏在公安機關的嚴密監控下仍在ICU重症監護室治療，案件進一步偵辦中。