僅有手機基站定位… 百警日走30公里找到失聯女學生

失聯女大學生黃雨濛日前在可可西里自然保護區被尋獲遺體，全靠青海格爾木市公安全力搜尋。參與救援的特警人員表示，本次搜救由格爾木市公安局3位副局長帶隊，出動特警支隊等警力百餘名，「主要是以徒步來地毯式搜索。」

紅星新聞報導，特警人員坦言，當地警方僅有「一個簡要的手機基站定位」，且定位不太精準，成為搜尋過程最大的困難。據表示，基站輻射範圍約為方圓10至20公里，「我們是以基站為中心的方圓10幾、20公里範圍內，相當於是沒有目標地去找。」

同時，可可西里為無人區，高海拔環境和惡劣天氣為搜尋帶來困難。「那裡面好多沼澤地，再加上天氣多變，經常下雨雪，所以好多車輛是進不去的。所以我們大部分都是徒步的，每天徒步20至30公里左右的路程，對身體來說，是一個非常大的考驗。」特警表示。

警方從7月27日起展開搜索，直到7月30日晚間7時40分，最終找到女大生的衣物。搜尋期間，警方每天早上8時30分出發，搜尋至晚上7、8時天黑時分，「無人區地形複雜，我們的人有可能走著走著就互相看不見了。我們每次出去，離營地的距離，直線距離至少在七八公里以上。…在保證安全的情況下，晚上是不太敢出動的。」

最後，警方以電信、聯通、移動三大運營商及警方技術人員的工作做為突破點，縮小搜索範圍後終於找到女大生。