「失聯近月」獨闖可可西里女大生尋獲…剩骨骸！

7月5日獨自從南京乘坐火車到青海格爾木市後失聯的女大學生黃雨濛，1日被警方證實已經死亡。警方在可可西里自然保護區清水河南側無人區中發現她的骨骸，從現場遺物沒有血跡等跡象研判，黃雨濛可能是輕生，在服用催眠等藥物後昏迷缺氧而死。

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紅星新聞報導，就讀南京航空航天大學的黃雨濛獨自去可可西里無人區旅行散心後與家人失聯，引起廣泛關注。經家人報警後，格爾木警方查出她7月5日乘火車由南京至格爾木，7月6日19時54分進入青海境內，7月7日4時抵達格爾木市，6時位於格爾木市某街道，10時到達崑崙山口，11時到達不凍泉，15時到達清水河，直至7月9日18時許在清水河關機。

經過連日搜尋，7月30日19時40分許，警方在可可西里自然保護區清水河南側無人區相繼發現黃雨濛的身分證、學生證、相關隨身物品及人體骨骼組織，經DNA比對為黃雨濛遺骸。經初步偵查，排除他殺。但警方未公布具體死因。

中國新聞網引述青海省海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋說，「現場衣物等遺物沒有血跡，可以初步判定，女孩應該是抱著輕生的目的到達可可西里，可能是服用催眠等藥物，使自己在現場昏迷，由於可可西里無人區高寒缺氧，夜晚氣溫極低，是導致死亡主要原因。」

網易新聞報導，即使是當地牧民或有豐富野外生存經驗的驢友，也不敢在沒有充足裝備的情況下貿然前往有豹、狼、熊等猛獸出沒的可可西里無人區，更何況是只帶了帳蓬和一些乾糧的女大生。從只剩下一副骨骼來看，研判她可能遭野獸襲擊；但也不排除在低溫，缺氧，手機無信號，沒有救援的情況下發生意外後被野獸啃食。

至於為何黃雨濛會獨自去可可西里，報導說，據傳她是女文青，嚮往詩與遠方，可可西里是文藝青年推崇的聖地；另一個原因可能是學業上不如意而來此散心。據警方透露，念大四的黃雨濛學的是飛行員專業，大三時曾重讀一年，大四因學分和畢業論文沒有過被延遲畢業。但此說未獲相關人員證實。

報導稱，黃雨濛大三時曾獨闖非洲，且在南航只有六個女孩子學飛行，她就是其中之一。據南京航空航天大學「南航新聞」報導，黃雨濛曾談及自己想當飛行員的原因是「希望能夠挑戰自己」，剛來的時候會累一點，因為作息要求很嚴格，後來慢慢適應了，但在俯臥這點上還是有點吃力。

黃雨濛的父母1日悲痛的發布悼詞：「想呼籲所有的家長們，孩子是上天賜予我們的禮物，好好珍惜她、愛護她、保護她，讓這種類似的悲劇不再重演。」