舉報工廠污染！陝西女工程師被判2年半 上訴獲重審

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
陝西省女工程師李思俠。 取自瀟湘晨報
陝西省女工程師李思俠。 取自瀟湘晨報

陝西省女工程師李思俠自2013年起舉報家鄉石泉縣雙喜村有兩間石料廠損毀及污染環境，並代理村民索賠，卻在2018年被依犯了尋釁滋事罪逮捕且判刑2年半。李思俠不服上訴，二審日前裁定發回重審。對此，李思俠說，她愛她的家鄉，「我認為我做的事情是對的，也不會退縮」。

香港01報導，李思俠原是陝西一間大型國企的女工程師，多年來她通過網路發帖、舉報等方式，舉報家鄉石泉縣兩間石料廠有無證開採、污染環境、損毀道路等情況，並代理村民向石料廠索賠。

2018年9月，她因被警方認定為當地「首起涉惡勢力」的頭目被帶走，公訴機關指控的理由是，李思俠等人的舉報誇大且涉及誹謗，她不僅設限寬墩導致村民出行不便，還在雙喜村兩委換屆選舉中深度介入選舉，「以維護村道、防止權力旁落為由，煽動村民投票」，認定她是涉嫌惡勢力犯罪。

2019年6月，陝西省安康市石泉縣法院一審判決，認定李思俠糾集他人尋釁滋事行為「不屬於惡勢力犯罪」，但因犯尋釁滋事罪，判處她有期徒刑2年半。李思俠不服上訴，安康中院二審認為，原審判決認定事實不清，證據不足，且在案件審理中違反訴訟程序，裁定撤銷一審刑事判決，發回重審。

瀟湘晨報報導，李思俠坦言，她的戶籍不在雙喜村，但是作為村里第一個考出去的大學生，村裡環境遭到破壞，她有義務參與維權，「落葉歸根，不管走到哪裡，我都是那裡的人。」看到家鄉村民辛苦修出的好路變成豆腐渣，她十分心痛，「我不能坐視不管」。

李思俠說，2008年，這兩家採石場經過拍賣取得採礦權，但沒有辦妥採礦手續就採礦，且採石場的車輛把村道壓壞，好多村民騎摩托車因此摔跤，送孩子上學也很不方便。村民們攔路，不讓石場開，但石場的負責人是村幹部，村民沒辦法。她的母親也是受害者。

她後來接受38戶村民的委託，向政府、職能部門反映以上問題，並在微博發文「還我們綠水青山、還我們平整的路」。2018年5月，省督察局核查她反映的問題屬實，責石泉縣限期整改，縣上領導到村里開現場會，定解決方案，沒想到一轉身，事情就變了，她被帶到公安局，要她認尋釁滋事罪，她否認犯罪，後來在看守所待了21個月。

李思俠說，如今案子發回重審，意謂這起案件是向好的方面發展，但也有遺憾，因為她堅持自己無罪，現在是一審已經撤銷了，希望這個案子在二審法院畫一個圓滿的句號，給她和村民一個公正的裁判。

公安

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