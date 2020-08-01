北京大雨如注 故宮「龍吐水」600年不淹

北京連下數日暴雨，週休二日仍是強降雨天氣，市區淹成水鄉，而北京故宮也因大雨再現難得一見的「九龍吐水」景觀。

北京故宮已經600歲了，連日暴雨如注，北京日報報導，京城啟動防汛一級回應，累計出動防汛人員2,499人，北京首都機場甚至因大雨取消大批航班。

不過，北京故宮內幾乎沒有什麼積水，而中央政法委微信公眾號長安劍披露，故宮三大殿太和殿、中和殿、保和殿石基再現「龍吐水」奇觀。

故宮再現九龍吐水奇關，北京日報報導，因為故宮主體建築太和殿、中和殿、保和殿石基，會利用地勢落差，將傾瀉而下的雨水從九個魑首噴出，呈現難得一見的九龍吐水景觀。

而故宮之所以降雨再多也從不淹水，主要是故宮排水系統是暗藏在總長一萬二千公尺，終年不斷流淌的護城河「金水河」之中。只要暴雨時降下，各殿庭院的雨水都能順著排水系統導入金水河中。這便是故宮無水患之憂的主要秘訣。