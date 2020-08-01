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犯案前先問「妳是小燕嗎？」 男狼爪伸及10餘女藏20年終落網

世界日報 / 中國新聞組╱上海1日電
黑龍江省齊齊哈爾市18年前相繼發生十餘起連環性侵案，嫌犯每次犯案前都會問一句：「妳是小燕嗎？」近日隨著藏匿近20年的嫌犯落網，謎底終於揭曉。示意圖／ingimage
黑龍江省齊齊哈爾市18年前相繼發生十餘起連環性侵案，嫌犯每次犯案前都會問一句：「妳是小燕嗎？」近日隨著藏匿近20年的嫌犯落網，謎底終於揭曉。示意圖／ingimage

黑龍江省齊齊哈爾市18年前相繼發生十餘起連環性侵案，嫌犯每次犯案前都會問一句：「妳是小燕嗎？」近日隨著藏匿近20年的嫌犯落網，謎底終於揭曉。

上觀新聞報導，2002年至2011年期間，齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局相繼接到十餘名女性被害人報案，指晚上回家路上遭到一名約30歲、身高1米7左右的男子性侵，其中數起案件還伴隨搶劫犯罪。最特別的是，被害人均稱，性侵犯作案前，都會先問一句：「妳是小燕兒嗎？」

不過接下來十年，嫌犯就像憑空消失了一樣，再無此類案件發生。警方唯一蒐集到的有利線索，是2011年12月24日在一起相似案件中，從現場和被害人體內提取到嫌犯體液。

直到今年初，富拉爾基分局北興派出所在處理一起疫情期間違規翻越柵欄的案件中，意外發現違法人梅某的信息，竟和當年「小燕兒性侵案」嫌犯所留下的信息一致，刑偵大隊隨即成立專案組深入偵辦，在他開設的自行車修理鋪前當場抓獲。

據報導，嫌犯梅某1966年出生，1984年曾因性侵罪被判處徒刑14年。他坦承2002年至2011年間在富拉爾基區先後性侵了十餘名女性。

為什麼性侵前要問一句「妳是小燕嗎？」警方說，梅某之前暗戀一名女子，名叫小燕，為了不影響他在小燕心目中的形象，所以每次作案前都先問一句，確定不是小燕再動手。

目前嫌犯梅某已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

性侵

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