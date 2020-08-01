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加拿大2公民在中國被關600天 人權律師告上聯合國

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
加拿大兩公民遭關押六百天，律師將向聯合國控告中國。 圖／鳳凰網
加拿大兩公民遭關押六百天，律師將向聯合國控告中國。 圖／鳳凰網

加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗被中國拘捕已600天，加媒報導，兩人迄今未能與家人和律師見面，加方的領事探訪權也被拒絕，兩人受到的待遇「沒有任何加拿大國民能忍受」。加拿大著名人權律師馬塔斯（David Matas）稱，將向聯合國人權理事會投訴中國對康明凱和斯帕弗的暴行虐待。

自由亞洲電台報導，2018年12月，中國華為公司首席財務官孟晚舟在加拿大被逮捕後，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）隨即在中國被拘捕，兩人分別被關押在北京和瀋陽已6百天。

報導引述加拿大環球郵報稱，根據不願具名的知名人士描述，加拿大駐華大使鮑達民今年7月初曾以私人身分帶著書籍和信件到遼寧瀋陽人民法院，希望能見到史佩弗，仍被拒絕。

環球郵報並發表社論稱，當今的中國政權已經沒有同情心和溫和感，北京甚至企圖改變全球秩序讓世界適應其獨裁霸權，沒有任何加拿大國民能忍受看到康明凱和史佩弗被無辜地關押超過1萬4400個小時。

自由亞洲電台報導稱，加拿大著名人權律師馬塔斯表示，他已接受Rebel新聞網站以及釋放兩個加拿大人的組織委託，將向聯合國人權理事會投訴中國對康明凱和斯帕弗的暴行虐待。

「聯合國人權理事會是一個全球性的機構，接獲投訴後，人權理事會將做出調查和說明，相信中國當局在壓力下也要有所回應。我已經和兩個加拿大人的家庭聯繫，希望很快有所進展。」馬塔斯說。

另據中央社報導，德國「明鏡周刊」指出，華為駐德國代表汪濤已籲請德國政府，不要將華為排除在德國的5G行動網路建設之外。他表示，華為產品進入德國已15年，德國三大行動電信營運商都是華為客戶，這些營運商迄未發現任何支持美國有關「華為設備不安全」指控的證據。

汪濤表示，將華為排除在德國市場之外，影響所及主要是華為的客戶和股東，因為行動電信供應商將再也無法自由選擇最佳產品。

加拿大 德國 人權

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