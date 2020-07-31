寫《平安經》的吉林省公安廳副廳長賀電被免職

在眾多大陸官媒痛斥吉林省公安廳副廳長撰寫的「平安經」為「馬屁經」之後，吉林省委官方微信吉林發布：省委决定，免去賀電衕誌吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長職務。

據網易新聞「西安火車站北站平安、鄭州火車站東站平安、上海虹橋火車站平安……「整本書以“XXX平安」造句，吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所著《平安經》一書在網上引發討論。

據新京報，7月29日，吉林省委决定，成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所作《平安經》有關問題進行調查核實。吉林省公安廳黨委立即召開民主生活會，傳達省委决定和公安部要求，查找問題不足，統一思想認識，進一步加強隊伍管理。

澎湃新聞報導，吉林省應急管理廳微信公號曾在4月9日曾轉發該書並稱讚「值得一讀」。7月28日，吉林省公安廳工作人員表示，《平安經》的創作係賀電業餘時間的個人行為，因工作繁忙等原因，賀電暫不方便接受採訪。

7月27日晚，有微博網友曬出7張圖片，內容為一本名為《平安經》的封面照片以及書裡內容照片。

封面圖片顯示，該書系賀電所著。《平安經》部分頁面內容顯示，該書以「XXX平安」為主題，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」。其他內容以此類推，或冠以地名、行業名稱等。

例如，該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏，分為身心平安、感覺平安、呼吸系統平安、消化系統平安、神經系統平安等。具體到每個系統「平安」，作者將該系統的所有組成部分列舉一遍，每部分後面加上「平安」二字。同樣是第十篇，在「各内容眾生平安」中，有各性別平安（內容為「男性平安，女性平安」）；有「各年齡平安」（內容為：初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安，3歲平安……）

在第七篇「中國各界平安」之「中國公眾場所平安」章節中，作者列舉了北京首都國際機場、上海普通國際機場等14個機場，北京火車站等13個火車站，上海港等13個港口。在各個機場、火車站、港口名後，全部加上了「平安」二字。