寧波19年前水庫沉屍案 真兇是億萬富翁

浙江寧波警方日前宣告偵破一起19年前的命案，死者租車司機阿魯被人五花大綁沉入三溪浦水庫，汽車及身上財物都不翼而飛。警方逮捕了三名嫌犯，其中一名林姓嫌犯已從當年的小混混，成為一位擁有四、五十家連鎖店，身價上億的富豪。

都市快報報導，2001年3月，杭州私家車司機阿魯出車後失蹤，三天後被人發現屍體漂浮在寧波三溪浦水庫。民警透過現場勘查和屍體檢驗，確認是他殺。而阿魯的手機、現金等財物都不翼而飛，生前所駕駛的轎車也不知去向。

由於線索不足，案件陷入僵局，直到19年後刑搜科技進步，真象才水落石出。

警方鎖定一名林姓男子，是一家大公司的老闆，名下的連鎖店有四、五十家，身價過億。警方將其逮捕，經過四天四夜的審訊，林男才坦承犯案。

林男表示，當時自己還是個20多歲的小伙子，沒有工作，經常賭博、逛舞廳。某日，手頭緊了，便和兩名同夥商議：幹單大活掙掙錢。三人密謀，在寧波本地幹動靜太大，乾脆去杭州。

三人來到杭州，找到了一張租車名片，車主正是杭州司機阿魯。聯繫上阿魯後，三人以租車為名，哄騙阿魯載他們開往寧波方向。在中途，三人凶相畢露，將阿魯五花大綁，然後殺害棄屍水庫。