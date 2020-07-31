基金老總偷吃 北大正宮「捉姦秀」全上網

博時基金董事總經理兼特定資產管理部總經理歐陽凡，與已婚女下屬李博發生婚外情，日前被正宮捉姦在床，並且將捉姦影片在網上公開。影片中，小三李博披頭散髮、面目猙獰的素顏模樣，與平時韓系正妹的完美妝容判若兩人，網友不禁好奇：「平時用了哪款美肌軟體？」

綜合媒體報導，視頻顯示，一名黑衣女子在警察的陪同下摸黑進入屋內，打開臥室的門，赫然發現床上有一藍衣男子和一白衣女子。視頻清晰拍到兩人的正面，正是歐陽凡及李博。視頻最後，正在拍攝的手機被強制關閉。隨後所有人被帶往派出所做筆錄。

正宮稱，捉姦當晚，李博態度囂張，抓傷她的臉部和鎖骨，並扭傷右臂，還對她嗆聲：「我就是和歐陽凡有一腿，你能拿我怎麼樣？」

讓人震驚的是，捉姦後隔天，李博仍容光煥發地直播，絲毫沒有受到影響。而且在直播中，她還在大誇男上司有才華，業務能力強。

正宮指出，自己與歐陽凡結婚11年，育有一兒一女；李博自己也有婚姻，有兩個孩子。兩人長期保持通姦關係，經常藉口加班、出差等原因與對方幽會。

據悉，男主歐陽凡和女主李博同在特定資產管理部，歐陽凡是部門總經理，做部門老大有幾年了，女主是下屬。

歐陽凡本科北航材料學，最早在衡陽市金杯電纜廠工作，後來在北大深造，才進入的金融行業。李博是做投行起家的，後來在創金合信基金負責定增，後來進入博時基金成為歐陽凡下屬。

據傳，正宮也不是省油的燈，北大畢業在金融圈擔任主管，有才華有實力。從她群發的郵件對丈夫說的這句話「你都沒有我下屬的秘書賺的多」能看出，她是一個很有本事的女人。

博時基金在官方微博表示，公司已就相關傳言啟動調查並嚴肅處理，相關人員已離職。公司各項經營業務正常開展不受影響。對於記者的尋問，博時基金表示，「這是屬於歐陽凡先生個人問題，具體的後續情況不太清楚」。