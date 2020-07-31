兩岸昆山中秋媽祖杯花燈設計比賽 祭總獎金34萬徵件

以弘揚忠孝節義為題材，2020海峽兩岸昆山媽祖杯海峽兩岸青年花燈設計比賽，祭總獎金人民幣8萬元（新台幣34萬）從8月1日到8月20日徵件，歡迎兩岸的大學生或高中生參賽，得獎作品將於2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會展出。

主辦單位表示，作品評選於8月20日開始，8月25日結果公告，9月28日進行頒獎典禮，這次比賽獲獎的設計新秀，將有機會成為慧聚天后宮聯名合作設計媽祖文創商品設計師。

活動分大學組、高中組，參賽者可選學校團體或個人報名，參賽作品將分別由兩岸各5名專家評審給分，作品按得分分數高低，每組取前12名，設金獎、銀獎、銅獎各1名，優選6名及入圍3名，總計48個獲獎名額，分別頒發獎盃、獎狀及一定數額獎金。金、銀、銅、優選。

台灣獲獎學生除了有獎盃、獎金還將另以短視頻分享得獎感言，於2020「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽頒獎典禮中播放。

主辦單位表示，「花燈」不僅有濃濃的年節味，還帶著傳統文化的藝術美學，是現代人與傳統文化的重要連結，海峽兩岸交流基地昆山慧聚廣場，台商大陸「精神家園」，積極打造兩岸文化交流平台，深化兩岸同胞、青年學子，在經濟、文化、教育、體育、傳統民俗等各領域的交流合作，舉辦「昆山媽祖杯海峽兩岸青年花燈設計比賽」。

主辦單位指出，廣邀兩岸大學院校、高中學生參加這次比賽，並以弘揚忠孝節義故事為題材（媽祖故事、24孝、三國演義、西遊記等經典），借由本次活動舉辦，發揚宣導家庭倫理道德觀念之核心價值，延續優良中華傳統文化及民間習俗。

詳細參賽規則可關注「慧聚天后宮」微信公眾號，下載比賽簡章、報名表。