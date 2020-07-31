整整裝修5年！杭州富婆曬西湖豪宅 藏百件藝品價值2億
杭州一位女總裁曬出自己在西湖邊的700平米豪宅及1000平米花園，房子的內部裝修奢華到極致，內有100件藝術品；豪宅整整裝修5年，過程勞心勞力，完工那天，女總裁哭了。
女總裁說，這座房子最大的特點不是裝修風格，而是裡面100件藝術品。據遠薦報導，每一件藝術品都價值連城，屋內處處都是大型雕塑，細膩而唯美的現代主義油畫遍布房間，隨便一把椅子都是來自法國路易十六的。
有網友給算了一筆帳，這個房子700平，就算20萬一平，差不多1.4個億人民幣（約2003萬美元）。花園1000平本身應該含在這個價格裡了，5年前買應該要不得這個價，估計1億不到。但是值錢的是這些藝術品，按每件平均200萬計，一百件就是2億（約2861萬美元）。
據悉，豪宅女主人叫應翠劍，1998年畢業於浙江理工大學服裝設計專業！2002年創立女裝品牌，很多一線明星都會穿她設計的衣服，估計她快50歲了，但是看著很年輕，就像30多的樣子。
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