北京防疫新生活 加快恢復消費

新冠肺炎疫情對北京消費市場造成巨大衝擊，北京將在疫情防控常態化形勢下加快恢復消費，聚焦首店經濟、夜間經濟、進口消費等，滿足民眾多樣化、多層次消費需求。

中新社報導，北京市商務局副局長劉梅英29日在一場政策解讀會上表示，近年來，北京消費規模不斷擴大，2007年形成以消費為主導驅動的經濟發展格局，2015年成為商品消費跨入萬億元人民幣的城市，2019年形成「1+X」消費促進政策框架。

她說，疫情對北京消費市場造成了巨大衝擊。北京於6月9日研究出台「北京市促進新消費引領品質新生活行動方案」，圍繞培育新模式、提升新品質、優化新供給、佈局新基建、營造新環境五個方面提出22條措施。

北京將以「新消費」為主線，全力推動各項促消費工作落地生效。2019年共有878家首店落戶北京，其中國際品牌150個。劉梅英表示，為持續發展首店經濟，北京市商務局今年上半年發佈了鼓勵發展首店示範項目徵集指南，對符合條件的首店、旗艦店給予資金支持，目前正修訂完善新一輪首店支持政策。

夜間經濟如今已成為現代城市經濟的重要組成部分。隨著北京消費季重啟，一系列夜京城活動也同步啟動。據介紹，北京68個商圈、300家品牌企業、2000多家品牌門店，以及互聯網平台企業將線上線下聯動，為消費者提供豐富多彩的夜間消費活動。與此同時，北京還將策劃舉辦夜賞、夜跑、夜間秀場等戶外主題活動，助力夜間消費。

北京還將促進進口消費。支持跨境電商保稅倉、體驗店等項目建設，加快推進跨境電商進口醫藥產品試點；加快落實國家免稅店創新政策，優化口岸、市內免稅店佈局，開發專供免稅渠道的優質特色產品；支持企業開展離境退稅即買即退試點，優化離境退稅服務流程，進一步擴大試點範圍。

劉梅英強調，疫情防控常態化形勢下，北京將加快恢復消費，並紓困減負堅定企業在京經營信心。