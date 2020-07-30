強吻陌生女子喊「這我老婆」 廣州裸男遭警察上銬
7月29日下午5點30分左右，大陸廣州市天河區的街道出現一名裸男，抱住年約40多歲的陌生女子，並做出強吻等猥褻動作，隨後被趕來的警察制伏帶走。
現場目擊者表示，當時正值下班高峰時間，該名裸奔男子從附近屋裡跑出來，隨即跟上路邊一位40多歲婦人，接著強行做出親吻、摟抱的動作，並對路人喊道「這是我老婆」。
路上民眾見狀立刻打電話報警，3名員警到場後將男子制伏，並用手銬拷在路邊欄杆，一位自稱是男子同鄉的人到場為他穿上褲子。警方見男子被控制後仍胡言亂語，決定將他帶走，不過事發路段也因此交通擁堵。
有目擊者透露，該名男子先前曾因裸奔被拘捕過一次，事件引發不少網友討論，「男子可能是有病」、「吸毒了？尿檢一下完事」、「天啊！好恐怖，是我要嚇死」、「晚上會做惡夢吧！」、「如果發生在我身上，以後肯定不敢隨意外出」。
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文章授權轉載自《香港01》
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