廣西男叫賣蛇藥 反遭自帶毒蛇咬死
廣西來賓市興賓區日前發生一起毒蛇咬人致死事件，一名賣蛇藥的攤販在「表演」時，不慎被世上體型最長的毒蛇「眼鏡王蛇」咬傷，經搶救無效身亡。
南國今報報導，從網路上流傳的影片可以看到，這名賣蛇藥的男子在街上擺攤，為了證明自己的蛇藥有療效，他就拿著一隻公雞和一條毒蛇進行了「表演」，不料由於操作不慎，眼鏡王蛇突然咬了這名男子的耳朵，瞬間倒地不起。
一旁圍觀民眾趕緊打電話報警，醫護人員在現場為他進行搶救，不過遺憾的是，兩個小時後男子仍然搶救無效身亡。視頻中有群眾畫外音稱：「他自己拿蛇來耍，說自己的藥好得多，自己卻被蛇咬死了。」
據這名醫生介紹，他們到場的時候發現這名男子耳朵處有被咬傷的痕跡，至於其他部位是否也被咬傷，都沒來得及仔細檢查。
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