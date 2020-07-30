洗腦「換男友會爛手腳」 山東女德班死灰復燃

有媒體報導，曾開辦「女德班」的撫順傳統文化研究會又在山東曲阜開班了，講師灌輸年輕女學員離譜的男尊女卑思想，引發網友熱烈討論，曲阜市人民政府對此表示，經調查後發現該夏令營教學內容低俗、違反科學，扭曲事實，因此立即強制終止活動並要求退費。

南方都市報報導，惡名昭彰的「遼寧撫順傳統文化研究會」在2017年爆發爭議遭停辦之後，如今竟又死灰復燃，在山東曲阜舉辦15天青少年「國學」夏令營，每人收費5250元人民幣，學員每天都被迫要觀看「教學影片」。

據報導，該夏令營靠著教導學員「男尊女卑」、「女子守貞」等封建思想斂財，學員橫跨各個年齡層，從已婚婦女到未成年少女都有，甚至也有男性參與，學習如何「教育」身邊女性。

近日教學影片流出，有學員在台上發言「懺悔」，不斷羞辱自己，還說「如果沒有學習傳統文化，肯定就得胃癌了」「戴美瞳的女生不正經」「從前的我天天帶著一副賤相，真的是傷風敗德」「換男朋友會爛手爛腳，最終要鋸掉！」，影片中甚至出現大量血腥照片，讓網友們怒轟根本是「邪教」。

曲阜市人民政府調查發現，該夏令營地點涉及多地，在曲阜舉辦的這次夏令營於7月26日開班，共有22名學員、家長13人、工作人員14人，共49人。

此外，該夏令營也未遵守防疫準則、衛生環境堪憂，地方政府已責令停業整改，至於為何在2017年引發爭議後又捲土重來，也讓網友質疑，是否另有隱情。