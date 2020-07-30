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36年前被控情殺…甘肅男59歲了還難脫身

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

36年前在甘肅徽縣發生的一起殺人案，至今仍疑團重重，一名18歲女營業員遇害，她的男友、當年23歲的郭尚仁被檢方指控故意殺人，先後被法院判決死刑、無期徒刑，1994年，隴南檢察機關將此案退回徽縣公安局繼續偵查，26年來，此案既未移送檢察機關審查，也未撤案終止偵查，如今已經59歲的郭尚仁依然是嫌犯。

「就算我犯法了，也總要給我一個說法吧。」澎湃新聞報導，郭尚仁說，從案發後被抓，到在法庭受審，他都堅稱自己沒有殺人。

1984年4月18日深夜，18歲的徽縣泥陽鄉供銷社門市部營業員姚秀榮死於值班室內，隔天上午，郭尚仁就被抓獲，並被鎖定為嫌犯。郭尚仁說，當時他與姚秀榮在一起約兩年，案發當晚兩人有見面，「她跟我說，她有可能懷孕了。」郭尚仁便約好第二天陪姚去醫院檢查。隔天郭尚仁在醫院等了三個小時都不見姚秀榮身影，坐車回家後就被民警給抓了。

1984年4月23日，郭尚仁被拘留，一年半後被逮捕。郭尚仁稱，他是那時才知道姚秀榮被殺害，還被冠上「故意殺人」的罪嫌。1986年11月，甘肅省檢察院隴南分院對郭尚仁提起公訴，當年的起訴書稱，郭尚仁與姚秀榮戀愛遭女方父母的反對，後來郭尚仁懷疑姚秀榮移情別戀，遂產生人殺人想法。

據報導，郭尚仁先後被法院判決死刑、無期徒刑，但他堅稱自己沒有殺害姚秀榮。

檢察機關將案件退回公安後，郭尚仁一案回到偵查階段，在看守所被羈押了10年2個月的郭尚仁隨後被取保候審。獲得「相對自由」的他娶妻生子，看著兩個女兒、一個兒子慢慢長大。這些年來，郭尚仁覺得此案走進了「死胡同」，曾經申請國家賠償卻遭駁回。在此案退回公安繼續偵查已26年、郭尚仁被解除取保候審已11年的情況下，公安機關還會「繼續偵查」多久？他能否獲得國家賠償？一切都是未知數。

殺人 公安 死刑

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