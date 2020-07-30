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防控不鬆手 北京將實現重點人員核酸動態隨檢

中央社 / 台北30日電

北京市昨天又出現一名2019冠狀病毒疾病患者。官方表示，北京近期的情況說明疫情風險隨時存在，因此將不斷提高核酸檢測能力，持續做好核酸檢測常態化工作，實現重點人員動態隨檢。

北京市衛生健康委員會官網今天通報，29日0時至午夜12時，北京市新增大連市疫情關聯病例1例，為27日確診大連市疫情關聯病例的密切接觸者。

6月11日新發地市場聚集性疫情爆發後，截至29日午夜12時，北京累計報告相關確診病例335例，治癒出院316例，在院19例；大連市疫情關聯病例累計3例；尚在觀察的無症狀感染者4例。

陸媒新京報網引述北京市政府發言人徐和建昨天在疫情防控記者會的發言表示，近期北京發生的境外輸入確診病例、京外輸入確診病例和密切接觸者感染確診病例，再一次說明首都疫情風險隨時存在，「說明北京疫情形勢越是向好，越要嚴加防範，越要嚴防死守」。

在做法上要堅持社區防控不放鬆，重點人員確保足不出戶，強化日常和預防性消毒措施。

此外，徐和建表示，也要「下大力氣不斷提高核酸檢測能力，持續抓好核酸檢測常態化工作，實現重點人員動態隨檢，願檢盡檢人員常態檢測，檢測結果及時反饋，最大範圍精準排查」。

徐和建並指出，北京還將加強進口冷鏈食品監管，建立經營冰凍海產品、肉類的食品加工企業與檢測機構送檢制度。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天接受官媒央視節目「新聞1加1」專訪表示，武漢、北京及大連的疫情都有「海鮮」這個共同點，從事海鮮加工和銷售的工作人員要格外注意加強防護。

中國本土確診昨天破百。根據中國國家衛健委上午通報，29日新增確診病例105例，其中境外移入3例，本土病例增至102例，包括新疆96例、遼寧5例、北京1例。

北京 疫情

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