奇書「平安經」作者曾想以萬種字體寫「平安」 挑戰金氏紀錄

因奇書「平安經」暴紅的吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電昨天被媒體起底。有報導稱，賀電曾一年內在各類期刊發表論著多達13篇，有三篇被「新華文摘」轉載；賀電還曾構思用1萬種字體書寫「平安」，要申請金氏世界紀錄。不過他的「平安經」已從電商平台下架。

北京晚報報導，「平安經」的作者賀電56歲，據公開信息，是吉林省公安廳常務副廳長、法學博士、書法學博士，全國公安書法家協會主席，是享受國務院特殊津貼的專家。他曾在吉林警察學院任職長達13年，曾任博士生導師。

南方都市報報導，在公開履歷中，賀電廣為人知的還有其「書法家」身分。吉林警察學院官微文章曾稱，賀電「字雨辰，號吉人，齋號琴劍堂、吉風軒、百卷閣」，稱其多幅作品被國內外權威機構和人士收藏」。「吉林警事」公眾號顯示，中國書法家協會公布的2017年度批准會員名單中，賀電成為當年度全國公安系統唯一入選的書法家。

據吉林網警巡查執法公眾號今年3月17日發布，新冠疫情爆發期間，「全國公安書法家協會主席、吉林省公安廳常務副廳長賀電同志在連續參加一線作戰的緩沖之際，拿起墨筆，創作抒懷，致敬、謳歌戰『疫』前線英雄」。值得關注的是，上述文章末尾也對賀電的「平安經」一書進行推廣。

另報導引述知網顯示，賀電曾一年內在各類期刊發表論著多達13篇。新京報報導，據吉林省法學會官網介紹，賀電出版著作30部，在「國外社會科學」等國家級、省級重要學術期刊發表論文50餘篇，三篇論文被「新華文摘」轉載；兩部專著分獲公安部金盾圖書獎和吉林省社會科學優秀成果獎；五篇論文獲省政府社科優秀成果一等獎和中國法學會法治論壇、長春市優秀社會科學成果一等獎等獎勵。

另據吉林警察學院公眾號消息，2017年，賀電曾構思用一萬種字體書寫「平安」申報金氏世界紀錄。目前相關報導都尚未獲得賀電本人的回應。