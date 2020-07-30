奇書「平安經」被批馬屁 中紀委也轟：如此平安太荒謬

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所著的奇書「平安經」引發網友訕笑，指是拍馬屁，中央紀委國家監委網站客戶端29日發布「如此平安太荒謬」評論文章指出，圍觀群眾可以一笑了之，但相關方面必須認真對待，及時公布調查核實結果，回應群眾關切。因為，這不僅僅是某位領導幹部的個案，也關係到黨員幹部隊伍的形象。

新京報報導，該文章指出，「平安經」近日引發輿論熱議，不僅因為書中的內容是如復讀機一般重複某某平安、某某地平安，還因為作者賀電的身分是吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長。

該文章指出，吉林省委29日決定，成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對賀電所作「平安經」有關問題進行調查核實。這本奇書讓群眾強烈關注和不滿，有幾個匪夷所思的問題需要給出答案。

該文章說，該書的出版和銷售情況，令人困惑。網傳圖片顯示，該書有書號，且在電商平台有銷售。京東上顯示，該書24.5萬字，定價299元人民幣(約43美元)一本，天貓上則是269元。書上所印的兩家出版社中，其中一家已經公開否認出版過此書，那麼這本書到底是哪家出版社出版，是否履行了相應的圖書出版手續、經過了嚴格的出版審批流程？如此不菲的價格在電商平台一度賣斷貨，都是誰來買這樣的書？

文章稱，而最令人無語的是，這樣一部「水貨」，吉林當地多家媒體居然刊登了讀後感言，甚至還有官方媒體組織了「平安經公益朗誦活動」研討會，一些領導幹部、學者大肆吹捧。當地某系統、部門微信公號還曾刊發書評，稱讚「值得一讀」「學者閱讀此書，頓悟平安哲理，商賈閱讀此書，企業平安無虞，民眾閱讀此書，安享世間太平」，溢美之詞令人瞠目。這背後是不是「阿諛之風」、「拍馬之風」使然，也需要認真調查。

文章指出，網上對該書的評價完全一邊倒，說明群眾心中已經秤出了這本書的「斤兩」。圍觀群眾可以一笑了之，但相關方面必須認真對待，及時公布調查核實結果，回應群眾關切。因為，這不僅僅是某位領導幹部的個案，也關係到黨員幹部隊伍的形象。