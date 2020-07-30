快訊

卯澳灣今引爆13顆未爆彈 巨大聲響海面水花直衝天際

打架換警局長2.0？「速食治安」真能解決社會問題？

男子不滿女友談過戀愛 迫她「與法鬥發生性關係」遭判7年徒刑

聯合新聞網 / 綜合報導
北京一位男子因不滿女友曾談過幾次戀愛，而出手毆打她，甚至要求她與家中寵物發生性關係。圖片來源／ingimage
北京一位男子因不滿女友曾談過幾次戀愛，而出手毆打她，甚至要求她與家中寵物發生性關係。圖片來源／ingimage

談感情一定要慎選對象，若遇到恐怖情人恐怕無法輕易脫身。中國大陸北京法院近期宣判一起恐怖情人案件，一位男子因不滿女友曾談過多起戀愛，竟一時控制不住情緒，毆打辱罵女友，並迫使她與家中寵物犬發生性關係，並對她實施強制猥褻，甚至錄下影片威脅女友，而男子最後也遭法院判處有期徒刑7年。

根據「亞匯網」報導，北京一位劉姓男子與女友在2018年開始交往並同居，男子某次翻看女友的網路帳號後，詢問她曾談過幾次戀愛，女友回覆表示曾交過兩任男友，劉男不信便毆打其臉部，而女友害怕劉男繼續毆打她，便表示自己交過四任，未料劉男事後越想越氣，便伸手掐住女友脖子辱罵她。

接著強行要求女友與家中的法國鬥牛犬發生關係，而劉男也強迫她與自己發生性關係，並錄下影片威脅她，表示若女友去報警，就會將影片傳給她爸媽，事後女友無法忍受便搬回家中，未料劉男尋回女友後仍持續對她騷擾。

近期中國北京法院一審則認定劉男強制猥褻罪，判處其有期徒刑4年，另外強姦罪部分則是判處有期徒刑3年6個月，數罪併罰決定執行有期徒刑7年。

北京 猥褻 寵物

延伸閱讀

糖尿病父誤信電台「健康食品」棄醫處方藥 網崩潰：像催命符

動滋券可消費「卡拉OK茶坊」 網驚：進去動滋動滋？

比門還高！巨無霸竹筍 網友全驚呆：是裝置藝術吧？

振興券哪有放大三倍？吳蕚洋：看不到的5個地方何只三倍

相關新聞

男子不滿女友談過戀愛 迫她「與法鬥發生性關係」遭判7年徒刑

談感情一定要慎選對象，若遇到恐怖情人恐怕無法輕易脫身。中國北京法院近期宣判一起恐怖情人案件，一位男子因不滿女友曾談過多起戀愛，竟一時控制不住情緒，毆打辱罵女友，並迫使她與家中寵物犬發生性關係，並對她實施強制猥褻，甚至錄下影片威脅女友，而男子最後也遭法院判處有期徒刑7年。

三星堆周邊 五千年文明遺址現蹤

四川省文物考古研究院28日公布，在三星堆周邊發現有五千年文明的重要遺址—聯合遺址。專家認為該遺址應該是三星堆古城遺址周邊...

粵澳往返免隔離 廣東全省放行

29日上午，珠海拱北口岸的旅客進境大廳，急著趕往廣東台山拜訪客戶的澳門居民梁先生出示了早已準備好的「粵康碼」通關憑證（二...

運動完吹冷氣倒頭睡！男醒來卻無法動彈 醫曝關鍵導致中風

日前大陸杭州一名50多歲沒有高血壓、糖尿病史的男子，跑步運動完沖澡後就直接吹著冷氣在沙發上睡著，但沒想到醒來後卻發現自己左半邊手腳動彈不得，休息後情況卻越來越嚴重，到最後甚至嘴巴歪斜連話都說不清楚，於是家人立刻將他送醫才得知原來是中風。

通過「翻牆」軟體瀏覽境外色情網站 湖南男子遭行政處罰

據湖南常德津市市公安局官方微信發布的消息，警方在工作中發現，有人使用「翻牆」軟體接入境外網絡。經調查後得知，家住某屋苑的陳某通過「翻牆」軟體瀏覽境外色情網站。此後，警方將其拘捕並給予行政處罰。

貪污買36套房 正廳級官員當「房叔」 卻謊稱無房

內蒙古自治區通遼市檢察院日前提起公訴，通遼市中級法院以貪污罪、受賄罪、巨額財產來源不明罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪，一審判處內蒙古自治區國防科學技術工業辦公室前主任、內蒙古自治區經濟和信息化委員會前副主任（正廳級）文民有期徒刑18年，並處罰金180萬元人民幣(約25.7萬美元)。

文化清理？內蒙禁蒙文雜誌 下架成吉思汗像

海外多位蒙古族人披露，繼新疆之後，蒙古族語言文學雜誌，教科書正在被中國當局「清理」，學校中的成吉思汗畫像和所有用蒙古語寫的標語被移除，以漢文化取而代之。

曾誤入武漢 小伙返大連後竟又遇疫情

疫情期間想去長沙卻「誤入武漢」當志願者的大連小伙蔣文強，面對家鄉大連疫情又起，他決定關了燒烤店，重新穿上防護服進入隔離區，再一次揮汗做起防疫工作。

廣州暨大出版物指同性戀是心理障礙 學生提告

中國雖在2001年將同性戀「除病化」後，坊間不少教科書卻仍然把同性戀視為病態。自由亞洲電台近日報導，廣州暨南大學一名學生...

中國六分之一國土泡水 糧食安全拉警報

今年中國洪災嚴重，有六分之一國土泡在水中，其中不乏是糧食主產區。總書記習近平、副總理胡春華近日皆談及糧食安全，對擁有14億人口的社會而言，疫情、洪災、中美關係和國際形勢詭譎等，都直接或間接影響到糧食安全。

陸公安副廳長撰奇葩「平安經」 引出一群馬屁精

以「XX平安」造句的「平安經」一書引發關注，也讓吉林「書法家廳長」賀電成為大陸民眾在微博微信熱烈討論的對象。

遇上本世紀最漫長梅雨季 武漢60年來同期最涼爽

7月以來，武漢平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫，均創60年來同期最低。

熱門新聞

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

被指是龐培歐政策顧問 華裔余茂春遭陸網友罵「漢奸」

拘捕「學生動源」前召集人 港警國安處首度逮人

陸學者許章潤否認嫖娼 將採法律行動維權

運動完吹冷氣倒頭睡！男醒來卻無法動彈 醫曝關鍵導致中風

反送中運動超過九千名港人被捕 學生占40.4％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。