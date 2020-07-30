男子不滿女友談過戀愛 迫她「與法鬥發生性關係」遭判7年徒刑

談感情一定要慎選對象，若遇到恐怖情人恐怕無法輕易脫身。中國大陸北京法院近期宣判一起恐怖情人案件，一位男子因不滿女友曾談過多起戀愛，竟一時控制不住情緒，毆打辱罵女友，並迫使她與家中寵物犬發生性關係，並對她實施強制猥褻，甚至錄下影片威脅女友，而男子最後也遭法院判處有期徒刑7年。

根據「亞匯網」報導，北京一位劉姓男子與女友在2018年開始交往並同居，男子某次翻看女友的網路帳號後，詢問她曾談過幾次戀愛，女友回覆表示曾交過兩任男友，劉男不信便毆打其臉部，而女友害怕劉男繼續毆打她，便表示自己交過四任，未料劉男事後越想越氣，便伸手掐住女友脖子辱罵她。

接著強行要求女友與家中的法國鬥牛犬發生關係，而劉男也強迫她與自己發生性關係，並錄下影片威脅她，表示若女友去報警，就會將影片傳給她爸媽，事後女友無法忍受便搬回家中，未料劉男尋回女友後仍持續對她騷擾。

近期中國北京法院一審則認定劉男強制猥褻罪，判處其有期徒刑4年，另外強姦罪部分則是判處有期徒刑3年6個月，數罪併罰決定執行有期徒刑7年。