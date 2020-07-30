粵澳往返免隔離 廣東全省放行

29日上午，珠海拱北口岸的旅客進境大廳，急著趕往廣東台山拜訪客戶的澳門居民梁先生出示了早已準備好的「粵康碼」通關憑證（二維碼）後，順利通過海關健康申報驗核並快速通關。

中新社報導，珠海新冠肺炎疫情防控指揮部28日發布的調整粵澳口岸入境人員活動範圍的通告稱，根據有序推動粵澳人員正常往來工作部署，經粵澳兩地政府協商決定，自29日6時起，從粵澳口岸入境廣東，暫不實施集中隔離14天醫學觀察的人員，入境後活動範圍由廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等9市擴大至廣東省範圍。

眾多澳門居民表示，此舉大大方便到粵開展商務活動和探親訪友。「雖然往返粵澳兩地不僅需要檢測核酸，而且還需要澳康碼和粵康碼進行互換，但是比起之前過關後還需要隔離14天，現在總算自由多了。」梁先生說，現在可在廣東自由通行了，方便了像他這樣的商務人士在粵自由開展業務。

澳門網絡傳媒發展有限公司CEO江海濤表示，其公司在梅州和湛江都有意欲合作的水果供應商，因為之前通行的限制，導致他們一直無法去實地驗廠，所以合作就無法開啟。

「現在我們可以去實地驗廠了，疫情當下，新政對促進廣東省非大灣區城市的企業與澳門企業之間的商業合作還是很有價值的。」江海濤表示。

「現在通行範圍從廣東省的9個城市放寬到全省了，這對澳門居民而言，去粵北旅遊就便利了。」澳門居民莫如海表示，清遠漂流、韶關山區度假非常有吸引力，正好趁著放暑假，準備到廣東玩一玩。