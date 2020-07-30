三星堆周邊 五千年文明遺址現蹤

四川省文物考古研究院28日公布，在三星堆周邊發現有五千年文明的重要遺址—聯合遺址。專家認為該遺址應該是三星堆古城遺址周邊的一個重要聚落，此發現拉開了對三星堆周邊區域研究的序幕。

新華社報導，據四川省文物考古研究院副研究員辛中華表示，聯合遺址位於四川省廣漢市南豐鎮聯合村1組，南距三星堆古城遺址約8公里。

從2019年10月開始，四川省文物考古研究院、德陽市文物考古研究所和廣漢市文物管理所對聯合遺址進行搶救性考古發掘，計畫發掘面積7000平方公尺。截至2020年6月底，已完成發掘面積4500平方公尺，發現了極其豐富的新石器、商周、秦漢、魏晉、唐宋和明清時期的遺存，揭露各個時期的灰坑、墓葬、窯址等遺跡數以千計，同時出土了大量的陶器、瓷器、石器等，目前發掘工作仍在進行中。

「聯合遺址涵蓋了桂圓橋、寶墩、三星堆、十二橋四個文化因素，是三星堆周邊首次發現有著完整古蜀文明序列的遺址，其中三星堆主體文化因素在聯合遺址最為豐富，出土了大量和三星堆類似的文物。」辛中華說。

聯合遺址出土和復原了大量的高柄豆、鏤空圈足豆（盤）、小平底罐等。其中出土的陰線刻龍鳳組合紋陶器年代為晚商時期，是目前中國發現最早的有「龍鳳呈祥」圖案的陶器。

漢代遺存以灰坑和溝為主，出土器物有釜、罐、盆、缽、紡輪和「大富吉」銘文瓦當等。唐宋時期則以墓葬為主，出土器物主要有雙耳罐、盤口罐、銅鏡和開元通寶銅錢等。

辛中華認為，聯合遺址涵蓋了近5000年來連續不間斷的區域發展史，對研究古蜀文明的起源、發展和演變有重要意義。