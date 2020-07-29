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運動完吹冷氣倒頭睡！男醒來卻無法動彈 醫曝關鍵導致中風

聯合新聞網 / 綜合報導
杭州一名50多歲沒有高血壓、糖尿病史的男子運動後大量出汗、身體缺水，血液變得黏稠形成血栓，導致顱內血管堵塞，血流通過不了的情況，造成中風。示意圖／ingimage
杭州一名50多歲沒有高血壓、糖尿病史的男子運動後大量出汗、身體缺水，血液變得黏稠形成血栓，導致顱內血管堵塞，血流通過不了的情況，造成中風。示意圖／ingimage

日前大陸杭州一名50多歲沒有高血壓糖尿病史的男子，跑步運動完沖澡後就直接吹著冷氣在沙發上睡著，但沒想到醒來後卻發現自己左半邊手腳動彈不得，休息後情況卻越來越嚴重，到最後甚至嘴巴歪斜連話都說不清楚，於是家人立刻將他送醫才得知原來是中風。

綜合陸媒報導，男子在出門跑步後汗流浹背的回到家就立刻打開了冷氣，事後沖完澡就直接在沙發上睡著，不料在起床後男子卻發現自己左半邊的手腳動作遲緩，原先他以為是睡姿不良導致麻痺，但沒想到在休息過後情況卻越來越嚴重，到最後手腳動彈不得、嘴巴歪斜說話含糊不清，於是家人立刻將男子送往浙江省人民醫院。

檢查後醫生判斷男子為缺血性腦中風（腦梗塞），並立刻進行靜脈溶栓治療，經三天醫治後所幸恢復正常。事後男子不解自己既沒有高血壓也沒有糖尿病，才50多歲怎麼會中風，對此醫生則表示，男子運動後大量出汗、身體缺水，導致血容量下降，血液濃縮使得血液變得黏稠，容易形成血栓。

醫生更提到，加上男子平時有抽煙習慣，血管本來就比較狹窄，因此出現顱內血管堵塞，血流通過不了的情況，造成腦細胞缺血壞死，但幸虧男子及時就醫，不然可能會造成難以挽回的後遺症。

腦中風 高血壓 糖尿病

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