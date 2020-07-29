貪污買36套房 正廳級官員當「房叔」 卻謊稱無房

內蒙古自治區通遼市檢察院日前提起公訴，通遼市中級法院以貪污罪、受賄罪、巨額財產來源不明罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪，一審判處內蒙古自治區國防科學技術工業辦公室前主任、內蒙古自治區經濟和信息化委員會前副主任（正廳級）文民有期徒刑18年，並處罰金180萬元人民幣(約25.7萬美元)。

檢察日報報導，1961年出生的文民早期曾任內蒙古自治區包頭市團市委書記，白雲礦區區長、區委書記，青山區委書記等職。2004年以來，文民先後任阿拉善盟委組織部長、行署副盟長，內蒙古自治區發改委副主任，自治區經貿委副主任，自治區國防科工辦主任（正廳級）。

據報導，自1995年任包頭市白雲礦區區長以來，文民在承攬工程、專項資金、職務晉升、調動工作、拉近關係等方面為他人牟取利益，索要或收受被管理單位、政府官員、企業經營者、個體工商戶等贈送的房產、股票、銀行卡等。

1998年至2018年3月，近20年間，文民利用手中的權力侵吞、非法占有公共財物，非法收受他人財物等犯罪事實多達30餘起，涉案金額高達687萬元。個人財產、支出明顯超出合法收入，共5238萬元不能說明來源。

2019年初，中央紀委國家監委網站刊發「報告個人事項，這些錯千萬別犯」，文中提到，文民不如實填報個人事項，平時以清廉示人，私底下卻貪婪成性，擁有房產30多套，對外卻謊稱自己沒有房產，租房子住。

後經核實，文民實際擁有房產36套，分布於海南、珠海、青島、威海、包頭、澳洲等地。其中，其在包頭任職時購買19套，在阿拉善盟任職時購買五套，在自治區任職時購買12套，購房支出3700餘萬元。上述房產無一在其名下，均是親屬或朋友代持。此外，文民還售房14套，獲利近千萬元。上述50套房產中，40套房產是用非法收入購買。此外，文民出租房產還非法獲利600多萬元。

文民還對手表也非常熱中。據報導，文民先後收受40餘塊手表，其中最貴的一塊手表百達翡麗價值30多萬元，還有一些具有增值潛力的世界名表。

報導指出，文民亦通過各種措施使違法所得「合法化」。比如，以其女兒名義，通過非正常業務流程將人民幣兌換成美元存在新加坡華僑銀行，用以規避名下財產。