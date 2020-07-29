聽新聞
test
0:00 / 0:00
通過「翻牆」軟體瀏覽境外色情網站 湖南男子遭行政處罰
據湖南常德津市市公安局官方微信發布的消息，警方在工作中發現，有人使用「翻牆」軟體接入境外網絡。經調查後得知，家住某屋苑的陳某通過「翻牆」軟體瀏覽境外色情網站。此後，警方將其拘捕並給予行政處罰。
警方指，陳某自2019年2月向吳某購買「翻牆」軟體「Shadowrocket」後，便將該軟體下載至自己手機中，在手機上使用該軟體建立非法信道進行國際聯網，並長期用於瀏覽境外色情網站。目前根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》（以下簡稱《暫行規定》）第六條、第十四條之規定，給予違法行為人陳某行政處罰。
據悉，大陸在《暫行規定》中明確，「計算機訊息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網。」如違反上述規定，公安機關會責令停止聯網，給予警告，可以並處15,000元（人民幣．下同）以下的罰款；有違法所得的，沒收違法所得。
此外，在大陸，如果非法出售可訪問境外互聯網網站的「VPN」翻牆服務的，可能會觸犯「提供侵入、非法控制計算機訊息系統程序、工具罪」，情節嚴重的，會處以三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。如果使用「翻牆」軟體獲得某些不實言論、訊息後，進行散布、造謠，並造成不良影響的，可能會觸犯「尋釁滋事罪」或「誹謗罪」等等。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言