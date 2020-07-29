快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

曾誤入武漢 小伙返大連後竟又遇疫情

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
蔣文強誤入武漢時，曾在第一醫院裡工作，返回故鄉大連後，他仍加入防疫工作。圖／取材自齊魯晚報
蔣文強誤入武漢時，曾在第一醫院裡工作，返回故鄉大連後，他仍加入防疫工作。圖／取材自齊魯晚報

疫情期間想去長沙卻「誤入武漢」當志願者的大連小伙蔣文強，面對家鄉大連疫情又起，他決定關了燒烤店，重新穿上防護服進入隔離區，再一次揮汗做起防疫工作。

新京報報導，「大家好，我是那個武漢志願者『大連小伙』。大連這幾天出現疫情，我主動請纓，來到了隔離酒店。」7月27日，蔣文強通過微博發布了一條視頻，引發關注。視頻中，他脫下防護服，頭髮被汗水浸濕。

28歲的蔣文強被公眾熟知是在今年3月。他因為誤入武漢，便在武漢市第一醫院隔離病區做志願者工作，因為是遼寧大連人，大家都叫他「大連」。回家4個月後，蔣文強再次做回「老本行」，在大連的隔離酒店做起防疫工作。

目前他主要工作是給酒店的隔離觀察人員送餐，打掃衛生等。「穿上防護服讓我又想起了在武漢的那些日子，我相信我們一定會很快好起來的，大連加油。」蔣文強再度投入抗疫工作，還收到網友寄明信片鼓勵。

猛新聞報導，大連的疫情牽動人心，7月27日遼寧省新增6例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例。截至7月27日24時，全省累計報告確診病例209例（含境外輸入33例）。目前，尚有42例無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

武漢 疫情

延伸閱讀

涉參與中國千人計畫 哈佛教授再遭稅務罪名起訴

遇上本世紀最漫長梅雨季 武漢60年來同期最涼爽

遼寧大連疫情快速擴散 5天蔓延5省市

袁國勇指武漢官員瞞疫 爆料影片下架惹議

相關新聞

廣州暨大出版物指同性戀是心理障礙 學生提告

中國雖在2001年將同性戀「除病化」後，坊間不少教科書卻仍然把同性戀視為病態。自由亞洲電台近日報導，廣州暨南大學一名學生...

貪污買36套房 正廳級官員當「房叔」 卻謊稱無房

內蒙古自治區通遼市檢察院日前提起公訴，通遼市中級法院以貪污罪、受賄罪、巨額財產來源不明罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪，一審判處內蒙古自治區國防科學技術工業辦公室前主任、內蒙古自治區經濟和信息化委員會前副主任（正廳級）文民有期徒刑18年，並處罰金180萬元人民幣(約25.7萬美元)。

文化清理？內蒙禁蒙文雜誌 下架成吉思汗像

海外多位蒙古族人披露，繼新疆之後，蒙古族語言文學雜誌，教科書正在被中國當局「清理」，學校中的成吉思汗畫像和所有用蒙古語寫的標語被移除，以漢文化取而代之。

曾誤入武漢 小伙返大連後竟又遇疫情

疫情期間想去長沙卻「誤入武漢」當志願者的大連小伙蔣文強，面對家鄉大連疫情又起，他決定關了燒烤店，重新穿上防護服進入隔離區，再一次揮汗做起防疫工作。

中國六分之一國土泡水 糧食安全拉警報

今年中國洪災嚴重，有六分之一國土泡在水中，其中不乏是糧食主產區。總書記習近平、副總理胡春華近日皆談及糧食安全，對擁有14億人口的社會而言，疫情、洪災、中美關係和國際形勢詭譎等，都直接或間接影響到糧食安全。

陸公安副廳長撰奇葩「平安經」 引出一群馬屁精

以「XX平安」造句的「平安經」一書引發關注，也讓吉林「書法家廳長」賀電成為大陸民眾在微博微信熱烈討論的對象。

遇上本世紀最漫長梅雨季 武漢60年來同期最涼爽

7月以來，武漢平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫，均創60年來同期最低。

東電研製4蝸殼 全通過水壓試驗

大陸最高水頭抽水蓄能電站-長龍山抽水蓄能電站4號機蝸殼，近日順利通過水壓試驗。至此，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱...

軌道上的京津冀 天津城際鐵路公交化

天津市政府新聞辦公室召開新聞發佈會表示，天津將進一步打造「軌道上的京津冀」，強化京津、津雄發展軸，打通津承、津滄、津濰等...

陸洪災致27省近5500萬人受災 158人死亡失蹤

大陸應急管理部今日表示，截至7月28日，主汛期以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市約5481.1萬人次受災，15...

百年劇場「蘭心大戲院」展開修繕 複刻1930年代建築原貌

有90年歷史的上海傳奇劇場蘭心大戲院將展開大修，修繕開工儀式今（28）日在上海舉行，這座上海開埠至今歷史最悠久、目前仍在...

廣東女砸9車 留「假男友名」為報復

廣東佛山市平洲派出所日前接獲報案，一名女子在桂城一公寓地下停車場狂砸車輛、剪壞車標，九輛汽車無辜受害，民警迅速趕往現場逮人。女子表示，她是為了要讓「男朋友」賠錢，不過她聲稱的「男朋友」卻表示自己與女子只是普通朋友。

熱門新聞

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

影／大陸公布殲15艦載機 首次完成夜間空中加油

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。