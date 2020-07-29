曾誤入武漢 小伙返大連後竟又遇疫情

疫情期間想去長沙卻「誤入武漢」當志願者的大連小伙蔣文強，面對家鄉大連疫情又起，他決定關了燒烤店，重新穿上防護服進入隔離區，再一次揮汗做起防疫工作。

新京報報導，「大家好，我是那個武漢志願者『大連小伙』。大連這幾天出現疫情，我主動請纓，來到了隔離酒店。」7月27日，蔣文強通過微博發布了一條視頻，引發關注。視頻中，他脫下防護服，頭髮被汗水浸濕。

28歲的蔣文強被公眾熟知是在今年3月。他因為誤入武漢，便在武漢市第一醫院隔離病區做志願者工作，因為是遼寧大連人，大家都叫他「大連」。回家4個月後，蔣文強再次做回「老本行」，在大連的隔離酒店做起防疫工作。

目前他主要工作是給酒店的隔離觀察人員送餐，打掃衛生等。「穿上防護服讓我又想起了在武漢的那些日子，我相信我們一定會很快好起來的，大連加油。」蔣文強再度投入抗疫工作，還收到網友寄明信片鼓勵。

猛新聞報導，大連的疫情牽動人心，7月27日遼寧省新增6例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例。截至7月27日24時，全省累計報告確診病例209例（含境外輸入33例）。目前，尚有42例無症狀感染者在定點醫院隔離治療。