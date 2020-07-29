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文化清理？內蒙禁蒙文雜誌 下架成吉思汗像

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

海外多位蒙古族人披露，繼新疆之後，蒙古族語言文學雜誌，教科書正在被中國當局「清理」，學校中的成吉思汗畫像和所有用蒙古語寫的標語被移除，以漢文化取而代之。

自由亞洲電台報導，旅居美國的蒙古族人諾民（Nomin）28日表示，中國政府其實不僅僅在學校禁止用蒙語教學，而且採用一系列的方法削弱蒙古族文化，達到其同化蒙古族的目的。

「在今年6月末，當地教育部門以檢查衛生的名義去了哲盟（哲里木盟）科右中旗朱日和牧場蒙古族中學，勒令學校拿掉成吉思汗畫像和所有用蒙古語寫的標語，語錄等。」諾民說，這個不是特例，在鄂爾多斯市的蒙古族學校也發生過。

諾民說，不久前，扎魯特旗民族宗事務局查封兩家蒙古文雜誌，「扎魯特旗，今年早些時候政府下令關掉了當地蒙古族作家創辦的兩個蒙語文雜誌《扎魯特文學》和《特格翰》」。

旅居日本的蒙古人忽必斯指出，中國當局限制蒙古文的意圖很明顯，就是要消滅蒙古文化：「我剛剛問了一個在日本的紮魯特出生的一個學者，他說看過《扎魯特文學》雜誌被封的蒙古文消息。在內蒙古一些地方的蒙古文學雜誌也在陸續被停刊，蒙古人的精神食糧被他們掐斷了。」

當局除了查封蒙文雜誌，也禁止網上出售蒙語圖書，理由是買賣蒙語文圖書違法。諾民說，政府的行為不僅遭到了內蒙古人的反對，他們保護自己母語的行為還得到了世界各地蒙古人的支持。

今年上半年，內蒙古自治區政府已宣布多項限制蒙古語的措施。通遼市蒙古族中小學將於9月1日開始，採用所謂雙語教學模式，放棄了傳統蒙語教學。

對此，在海外社交媒體，蒙古國的作家和詩人紛紛錄製視頻，聲援中國境內的蒙古族反對政府在通遼市蒙古族中小學禁止用蒙古語教學的活動。他們聲情並茂的朗誦了自己關於母語的作品，並以接力棒的形式傳遞給下一個人。

內蒙古 日本

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