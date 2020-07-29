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中國六分之一國土泡水 糧食安全拉警報

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
湖南省張家界市桑植縣連續出現強降雨天氣，造成多個鄉鎮農田被淹。新華社
湖南省張家界市桑植縣連續出現強降雨天氣，造成多個鄉鎮農田被淹。新華社

今年中國洪災嚴重，有六分之一國土泡在水中，其中不乏是糧食主產區。總書記習近平、副總理胡春華近日皆談及糧食安全，對擁有14億人口的社會而言，疫情、洪災、中美關係和國際形勢詭譎等，都直接或間接影響到糧食安全。

本報系聯合報報導，副總理胡春華27日在全國糧食安全省長責任制考核工作動員部署視訊會議上指出，要切實加強糧食生產，確保糧食安全不出現任何閃失。糧食安全省長責任制是保障中國糧食安全的重要制度安排，各級政府要全面加強耕地保護和用途管制，切實遏制耕地「非農化」亂象，防止過度「非糧化」特別是「非食物化」，堅決保住中華民族的「鐵飯碗」。

上周，習近平到吉林考察時也強調，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產。5月，中國「全國兩會」期間，習近平也說：「對一個有著14億人口的大國來說，農業基礎地位任何時候都不能忽視和削弱，手中有糧、心中不慌在任何時候都是真理」。

自今年初新冠肺炎疫情出現，加上今年中國要全面建成小康社會，糧食供應特別重要；國際部分，近12年中國面臨美國為首的西方各國圍堵，尤其今年3月以來，美國變本加厲打壓中國，北京憂心形勢惡化將對大陸的食物供應造成影響。

屋漏偏逢連夜雨。今年中國南方洪災嚴重，有六分之一國土泡在水中，其中不乏是糧食主產區。據官方表示，今年大陸夏糧增長0.9%，不過，秋糧卻遇到嚴峻考驗，由於洪災席捲南方，讓部分地區可能會出現「毀滅性減產、絕收」現象，而秋糧又占全年糧食生產的3/4左右，讓糧食安全拉起警報。

農業專家接受財經雜誌訪問時表示，即使克服困難秋糧豐收，也不意味著可「高枕無憂」，此次疫情對世界糧食生產和貿易產生巨大影響，要未雨綢繆應對糧食安全挑戰。

澎湃新聞報導，廬江縣地處皖中，北臨巢湖，南近長江，是中國首批商品糧生產基地縣，也是合肥城區重要的「菜籃子」，然而，近日發生的洪澇災害給廬江縣的蔬菜生產帶來了重創。

根據7月23日最新的統計數據，廬江全縣8.34萬畝在田蔬菜受災，蔬菜絕收面積達到5.54萬畝，因災蔬菜減產80423噸產量，損失14087.4萬元人民幣。

福建南平市多個縣市普降暴雨或大暴雨，造成部分縣市房屋倒塌、農田被淹、道路沖毀。新華社
福建南平市多個縣市普降暴雨或大暴雨，造成部分縣市房屋倒塌、農田被淹、道路沖毀。新華社

汛期以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市約5481.1萬人次受災，直接經濟損失1444.3億元人民幣(約206億美元)。圖為27日安徽省居民留守家園。中新社
汛期以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市約5481.1萬人次受災，直接經濟損失1444.3億元人民幣(約206億美元)。圖為27日安徽省居民留守家園。中新社

食安 疫情 習近平

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