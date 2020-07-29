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遇上本世紀最漫長梅雨季 武漢60年來同期最涼爽

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
氣象部門數據顯示，今年7月以來，武漢「熱晴」不足，涼雨有餘。新華社資料照片
氣象部門數據顯示，今年7月以來，武漢「熱晴」不足，涼雨有餘。新華社資料照片

7月以來，武漢平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫，均創60年來同期最低。

長江日報報導，7月已接近尾聲，截至27日，武漢市平均高溫日數僅0.6天，排歷史同期倒數第四名，為21世紀以來最少。

在氣溫數據方面，武漢更是一舉拿下三個歷史同期倒數第一：平均氣溫25.9℃，較歷史同期（28.7℃）偏低2.8℃；平均最高氣溫29.3℃，較歷史同期（32.6℃）偏低3.3℃，近60年來，總共也只有今年和1983年這2個年份高溫不足30℃。

此外，平均最低氣溫23.5℃，較歷史同期（25.4℃）偏低1.9℃。

武漢區域氣候中心高級工程師史瑞琴表示，武漢地區高溫一般集中在7至8月，其中常年（1981年至2010年）7月高溫日數（日最高氣溫≥35℃）在全年中所占比例接近50%。

氣象部門數據顯示，截至7月27日，武漢日照時數只有61.2小時，不僅是60年來同期最低，甚至比倒數第二名（1983年為106.5小時）還要低近45小時。

氣象數據還顯示，7月以來，武漢平均累計降雨量達578毫米，比常年（210.9毫米）偏多1.5倍以上，降雨日數有18天，位居歷史同期第一，這也相當於武漢有大半個月都泡在雨裡。

武漢區域氣候中心預測室副科長肖鶯解釋，今年「南強北強」的天氣系統，為武漢帶來了豐沛連綿的降水。南邊的強，表現在副熱帶高壓偏強，北邊的強，表現在冷空氣活躍。原本桑拿天的7月，便被這一波波冷空氣和降雨澆熄應有的「火氣」。

武漢中心氣象臺首席預報員李銀娥表示，到底會不會一涼到底，還得看副熱帶高壓的臉色。29日開始，副高又會西伸北抬，武漢轉以多雲為主，午後多陣雨。氣溫方面，最高氣溫還暫時不會超過35℃，基本維持穩定在32℃左右。

武漢 高溫 預報

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