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軌道上的京津冀 天津城際鐵路公交化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

天津市政府新聞辦公室召開新聞發佈會表示，天津將進一步打造「軌道上的京津冀」，強化京津、津雄發展軸，打通津承、津滄、津濰等廊道，推動城際鐵路公交化運營，大力發展樞紐經濟；建設區域鐵路貨運組織中心，打通西向、北向鐵路貨運通道。　　

中新社報導，《中共天津市委天津市人民政府關於貫徹落實<交通強國建設綱要>的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）日前正式印發。天津市交通運輸委副主任劉道剛表示，天津將重點發展集裝箱幹線運輸、汽車滾裝和郵輪功能，以「北集南散，北優南拓」為導向優化港口佈局，打造國際樞紐港；高質量建設自貿試驗區，構建全球航線網絡，加快建設東疆世界級融資租賃聚集區，發展高端航運服務，打造國際航運中心。　　

同時，升級基礎設施，新建天津機場T3航站樓和第三跑道，接入京濱城際、地鐵Z2線等軌道交通，打造空鐵聯運樣板；構建天津機場與國家會展中心間直達軌道通道，實現會展經濟和航空貨運相互助推、捆綁發展；提升航空運輸服務能力，加密東北亞、東南亞及「一帶一路」沿線其他地區國際航線，優化機場空域運行環境，重點發展國際全貨機航線；提升臨空產業承載能力，做大做強「大飛機、大火箭」產業，打造世界級航空航天研發製造集群。　　

此外，鐵路網絡密接京冀、通達全國，積極承接北京貨運中轉功能轉移；建成津石、唐廊二期等高速公路，實現與京冀全方向、多通道、高等級互通；支撐港城交通協調發展，規劃建設天津港貨運專用通道，實現「北進北出、南進南出、過境繞城」快速集疏運功能；提升交通服務品質，推進公路與旅遊、城鄉客運、物流融合發展。

目前，天津港萬噸以上泊位達到123個，累計開通集裝箱航線130條、航班550餘班，遍及世界上200多個國家的800多個港口；天津機場開通客運航線270條、通航城市159個，形成了大陸國內幹支結合、國際主要通航東北亞、東南亞和歐洲的客運航線網絡，開通貨運航線20條、通航城市17個。

航線 機場 東南亞

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