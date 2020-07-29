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東電研製4蝸殼 全通過水壓試驗
大陸最高水頭抽水蓄能電站-長龍山抽水蓄能電站4號機蝸殼，近日順利通過水壓試驗。至此，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東電」）研製的4台蝸殼，全部一次通過水壓試驗，全程零洩漏，創造了大陸高水頭抽水蓄能機組蝸殼水壓試驗的最好紀錄。
長龍山抽水蓄能電站，屬超高水頭、高轉速、大容量抽水蓄能電站，其最高水頭達到756米，是世界第二、大陸第一高水頭抽蓄電站。
國際專家一致認為，長龍山抽水蓄能機組的設計開發難度屬世界最高等級，挑戰抽水蓄能技術研發的極限。電站共安裝6台350兆瓦可逆式水輪發電機組，總部位於四川德陽的「東電」，提供4台350兆瓦抽水蓄能機組及其輔助設備。
此次4號機蝸殼順利通過水壓試驗，也標誌著「東電」在超高水頭段水泵水輪機的水力研發和生產製造方面，已達到世界領先水準，並且擁有完全的自主智慧財產權。
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