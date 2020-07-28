陸洪災致27省近5500萬人受災 158人死亡失蹤

陝西省西安市一名23歲女子因感冒及出現胸悶等不適症狀，6月9日被送到空軍軍醫大學唐都醫院時已沒有血壓，陷入休克；院方指女事主一度「無心跳」逾3日，幸好醫護人員及時為她裝上體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺），終成功救回。主診醫生指出，女事主經常熬夜導致免疫力下降，感冒後又未多加注意以致患上急性心肌炎。

2020-07-28 09:56