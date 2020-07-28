陸洪災致27省近5500萬人受災 158人死亡失蹤

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸南方豪雨不斷，超過5000萬人受災。圖／取自中新網
大陸南方豪雨不斷，超過5000萬人受災。圖／取自中新網

大陸應急管理部今日表示，截至7月28日，主汛期以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市約5481.1萬人次受災，158人死亡失蹤，直接經濟損失1444.3億元人民幣(約新台幣6000億元)。大陸國家防總經會商研判，決定維持長江、淮河防汛二級響應，這是連續17天維持二級響應。

據中新社報導，現今長江中下游幹流石首以下江段及兩湖水位持續超警，其中長江幹流蓮花塘、洞庭湖城陵磯超保證水位，淮河王家壩以下河段仍然全線超警。

大陸國家防總副總指揮黃明主持召開防汛救災會商研判會強調，要密切關注汛情發展態勢，密切汛情監測預警和風險隱患排查。要及時消除重大風險隱患，抓實抓細力量調派、物資儲備、轉移避險、災後安置救助等各項工作，積極幫助受災群眾盡快恢復生產生活秩序。

明日雨帶北抬後，黃淮、華北、東北地區將出現強降雨過程，海河、黃河、松遼流域可能發生較重汛情。

據大陸應急管理部統計，截至7月28日，主汛期（從6月1日）以來，洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市有5481.1萬人次受災，158人死亡失蹤，376萬人次緊急轉移安置；4.1萬間房屋倒塌，36.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積5283.3千公頃；直接經濟損失1444.3億元（約新台幣6000億元)

與近5年同期均值相比，受災人次上升23.4%，因災死亡失蹤人數下降53.9%，緊急轉移安置人次上升36.7%，倒塌房屋數量下降68.4%，直接經濟損失上升13.8%。

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