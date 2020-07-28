聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年劇場「蘭心大戲院」展開修繕 複刻1930年代建築原貌

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
蘭心大戲院修繕後的設計效果圖。圖／澎湃新聞
蘭心大戲院修繕後的設計效果圖。圖／澎湃新聞

有90年歷史的上海傳奇劇場蘭心大戲院將展開大修，修繕開工儀式今（28）日在上海舉行，這座上海開埠至今歷史最悠久、目前仍在使用的劇場，將暫別觀眾一年。

這座新古典主義建築風格的蘭心大戲院，位於上海市中心的茂名南路和長樂路口，百年前，曾是這座城市最摩登的劇場。

《澎湃新聞》援引劇場所屬的上海文廣演藝集團表示，蘭心大戲院新修後將重新詮釋「摩登」的含義，打造成為一座「有故事、有品位、有情調」的現代化海派劇場。

報導指出，劇院的名字最初始於清同治六年（1867年）英僑集資在諾門路圓明園路口創建的Lyceum Theatre，主要用以英僑愛美劇社演出話劇。中國近代思想家王韜將Lyceum Theatre譯為「蘭心」，劇院故名蘭心戲院。

1930年，劇院遷址重建於茂名南路57號，第二年重新開幕，當時的觀眾廳二層，設寬敞皮椅749座蘭心大戲院。蘭心大戲院自那時起變成為上海文化舞台的中心之地和傳奇之所。各國駐滬領事、社會名流在此頻頻聚會，蘭心大戲院也成為當時上海作為國際大都會的文化縮影。

蘭心大戲院歷經百年依然保持使用，每年演出超過230場，話劇、戲曲、音樂劇、兒童劇各種藝術演出頻繁上演。

報導稱，蘭心大戲院是中國最早的歐式劇場，建築風格為義大利文藝復興時期府邸式建築，外觀上詮釋了中西合璧的新古典主義。是上海市優秀歷史建築，重修後的蘭心大戲院將完全保留原貌，但在細節處會更嚴格考據歷史資料，力求複刻經典。

比如，劇場外立面的「泰山磚」是歷史遺存，在現代建築上幾乎絕跡，修繕團隊將對其重新清洗、修補破損，讓建築的底色更添歷史韻味。

觀眾廳的牆面與天頂也是此次「複刻」重點，力求還原30年代的「原汁原味」，包括復古的壁燈、精美的雕花，這些都曾是蘭心大戲院最讓人印象深刻的部分。

此外，劇場進門大廳的地面在上一次大修時用的是米黃色大理石，這一次將復原為最初30年代用的現澆水磨石，也和原本的水磨石樓梯交相呼應。

一年後，蘭心大戲院將以新的面貌重新開張。屆時劇場定位會有什麼樣的變化？

報導指出，對此，上海文廣演藝集團總裁馬晨騁表示，蘭心大戲院地處上海最市中心，周邊有很多商場，地段非常熱鬧，未來希望這個劇場不僅能成為上海市民看戲的地方，也成為一個生活方式的載體。「未來這個劇場可能會成為一個全天開放的劇場，而不只是晚上才亮燈開門」。

見證上海百年歷史的蘭心大戲院。圖／澎湃新聞
見證上海百年歷史的蘭心大戲院。圖／澎湃新聞

劇場 上海 歷史建築

延伸閱讀

趴地做這動作 妙齡女上海漫展被罵性暗示

滬夏季人才招聘會 釋1.6萬職缺

衛武營變更設計 文化部判多付近1.3億

Angelababy化身暗夜仙子出席DIOR上海展覽 吳謹言一眼還真認不出

相關新聞

陸洪災致27省近5500萬人受災 158人死亡失蹤

大陸應急管理部今日表示，截至7月28日，主汛期以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省區市約5481.1萬人次受災，15...

百年劇場「蘭心大戲院」展開修繕 複刻1930年代建築原貌

有90年歷史的上海傳奇劇場蘭心大戲院將展開大修，修繕開工儀式今（28）日在上海舉行，這座上海開埠至今歷史最悠久、目前仍在...

廣東女砸9車 留「假男友名」為報復

廣東佛山市平洲派出所日前接獲報案，一名女子在桂城一公寓地下停車場狂砸車輛、剪壞車標，九輛汽車無辜受害，民警迅速趕往現場逮人。女子表示，她是為了要讓「男朋友」賠錢，不過她聲稱的「男朋友」卻表示自己與女子只是普通朋友。

「貞潔女子的後代更聰明」 河南中學文宣惹議

有網友發現，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後代更聰明」、「女性穿著暴露的危害」、「婚前性行為的危害」等，還有「手淫者貧賤一生」、「下流就是腦脊髓往下流」等說法，引來不少爭議。

大學教材稱同性戀「心理障礙」 廣州女大生告出版社

廣州暨南大學因在大學教材中將同性戀列為「性心理障礙和性變態」，遭一名女大生以內容錯誤卻拒絕修正為由告上法院，此案28日將在江蘇宿遷開庭審理。但原告女大生因人在香港，因疫情無法前往出庭，將由律師代理。

長江第3號洪水形成 向中下游逼近

受長江上游強降雨影響，長江今年第3號洪水已形成，正在通過三峽庫區，並向中下游逼近。

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

陝西省西安市一名23歲女子因感冒及出現胸悶等不適症狀，6月9日被送到空軍軍醫大學唐都醫院時已沒有血壓，陷入休克；院方指女事主一度「無心跳」逾3日，幸好醫護人員及時為她裝上體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺），終成功救回。主診醫生指出，女事主經常熬夜導致免疫力下降，感冒後又未多加注意以致患上急性心肌炎。

壯漢苦練女聲扮「女神」 網戀半年詐逾200萬

在網路直播熱潮下，不少民眾會給喜歡的網紅打賞大禮，天津一名男子看準此「商機」，苦練女聲假扮女性直播主吸金，之後更有一名男...

「貞潔女子的後代更聰明」河南中學校園文宣惹議論

日前有大陸網友反映：在河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場一側的「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後...

深度僅10公里！西藏地區發生規模6.3強震 目前未傳出傷亡

美國地質調查所（US Geological Survey）通報，中國西藏地區發生規模6.3強震

深圳文明養犬 年底前芯連心

深圳市「文明養犬．芯連心」犬隻芯片植入進社區活動26日在深圳福田區景蜜社區公園開展。據《深圳市犬隻電子標籤植入管理規定（...

華東最長高鐵隧道 全線貫通

由中鐵十八局集團承建的大陸華東地區最長高鐵隧道—長達18.226公里的杭紹台高鐵東茗隧道安全貫通，為杭紹台高鐵按計畫在2...

熱門新聞

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

長江今年最大洪水 過境重慶

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。