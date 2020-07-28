百年劇場「蘭心大戲院」展開修繕 複刻1930年代建築原貌

有90年歷史的上海傳奇劇場蘭心大戲院將展開大修，修繕開工儀式今（28）日在上海舉行，這座上海開埠至今歷史最悠久、目前仍在使用的劇場，將暫別觀眾一年。

這座新古典主義建築風格的蘭心大戲院，位於上海市中心的茂名南路和長樂路口，百年前，曾是這座城市最摩登的劇場。

《澎湃新聞》援引劇場所屬的上海文廣演藝集團表示，蘭心大戲院新修後將重新詮釋「摩登」的含義，打造成為一座「有故事、有品位、有情調」的現代化海派劇場。

報導指出，劇院的名字最初始於清同治六年（1867年）英僑集資在諾門路圓明園路口創建的Lyceum Theatre，主要用以英僑愛美劇社演出話劇。中國近代思想家王韜將Lyceum Theatre譯為「蘭心」，劇院故名蘭心戲院。

1930年，劇院遷址重建於茂名南路57號，第二年重新開幕，當時的觀眾廳二層，設寬敞皮椅749座蘭心大戲院。蘭心大戲院自那時起變成為上海文化舞台的中心之地和傳奇之所。各國駐滬領事、社會名流在此頻頻聚會，蘭心大戲院也成為當時上海作為國際大都會的文化縮影。

蘭心大戲院歷經百年依然保持使用，每年演出超過230場，話劇、戲曲、音樂劇、兒童劇各種藝術演出頻繁上演。

報導稱，蘭心大戲院是中國最早的歐式劇場，建築風格為義大利文藝復興時期府邸式建築，外觀上詮釋了中西合璧的新古典主義。是上海市優秀歷史建築，重修後的蘭心大戲院將完全保留原貌，但在細節處會更嚴格考據歷史資料，力求複刻經典。

比如，劇場外立面的「泰山磚」是歷史遺存，在現代建築上幾乎絕跡，修繕團隊將對其重新清洗、修補破損，讓建築的底色更添歷史韻味。

觀眾廳的牆面與天頂也是此次「複刻」重點，力求還原30年代的「原汁原味」，包括復古的壁燈、精美的雕花，這些都曾是蘭心大戲院最讓人印象深刻的部分。

此外，劇場進門大廳的地面在上一次大修時用的是米黃色大理石，這一次將復原為最初30年代用的現澆水磨石，也和原本的水磨石樓梯交相呼應。

一年後，蘭心大戲院將以新的面貌重新開張。屆時劇場定位會有什麼樣的變化？