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廣東女砸9車 留「假男友名」為報復

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電

廣東佛山市平洲派出所日前接獲報案，一名女子在桂城一公寓地下停車場狂砸車輛、剪壞車標，九輛汽車無辜受害，民警迅速趕往現場逮人。女子表示，她是為了要讓「男朋友」賠錢，不過她聲稱的「男朋友」卻表示自己與女子只是普通朋友。

綜合媒體報導，史姓女子和朋友阿貴（化名）20日發生爭執，自覺被欺負的她心生不忿，騎著自行車到附近工地，偷偷撿來木錘子、剪刀、鐵鍋等工具，20時許來到朋友居住的公寓停車場轉悠。

史女誤以為一台白色凱迪拉克汽車為阿貴所有，為了發洩和報復，遂用帶來的工具使勁砸碎汽車後視鏡，又用一旁的滅火器大力砸向擋風玻璃，幾番「暴擊」下擋風玻璃碎裂，被砸出了一個大窟窿。

史女最後拿出隨身攜帶的水彩筆，在車頭蓋上塗鴉並寫上了阿貴的聯繫方式；後騎著自行車繼續在停車場晃悠，用同樣手法陸續又損壞了八台汽車，直到一個多小時後才離開。多台汽車受到不同程度損壞，有的擋風玻璃碎裂、後視鏡破損，有的則是車身被劃花刻字，還有車標被剪壞，總損失達人民幣數萬元。

史女砸車行徑不僅全被停車場監視器拍下，汽車警報大響也引起保安注意。警方接獲報案到場，隨即把剛步出停車場不久的史女扭送公安機關。

經審訊，史女表示「阿貴是我男朋友，我要讓他賠錢！」但被破壞的白色凱迪拉克汽車，不是阿貴的車，阿貴也連稱冤枉，指自己和女子僅是「普通朋友」，對其行為感到「不可思議」。

史女最後因尋釁滋事罪被公安機關依法刑事拘留。

停車場 擋風玻璃 公安

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