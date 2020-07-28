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大學教材稱同性戀「心理障礙」 廣州女大生告出版社

世界日報 / 中國新聞組／上海28日電
圖為台灣同志遊行活動。 圖／聯合報系資料照片
圖為台灣同志遊行活動。 圖／聯合報系資料照片

廣州暨南大學因在大學教材中將同性戀列為「性心理障礙和性變態」，遭一名女大生以內容錯誤卻拒絕修正為由告上法院，此案28日將在江蘇宿遷開庭審理。但原告女大生因人在香港，因疫情無法前往出庭，將由律師代理。

據澎湃新聞報導，廣州一所大學的大二學生「西西」2016年看到暨南大學出版社出版的《大學生心理健康教育》中，將同性戀列為「性心理障礙和性變態」，認為有誤導之嫌，多次與出版社聯繫希望再版時修正內容。但該書於2017年再版時雖然將部分內容進行了修改，但仍將同性戀列為「性心理障礙」，並且保留了將「性取向出現偏差」解釋為「不恰當或錯誤的性信息」的說法。

西西2017年7月以「該書內容存在多處自相矛盾、錯誤、誤導、語句不通順、語病等明顯內容質量問題」為由，向江蘇宿遷市宿豫區人民法院提起訴訟，狀告廣州暨南大學出版社以及銷售該書的江蘇圓周電子商務有限公司（京東網上購物平台）及其分廣州公司。在延期三年、兩次之後，此案將在本月28日開庭。

報導稱，《大學生心理健康教育》是由國僑辦立項、彭磷基外招生人才培養改革基金資助的項目，於2013年8月首次出版，編委會主編之一的張將星教授系暨南大學心理健康教育中心主任。對此案件，暨南大學出版社目前未有正式回應。

西西認為，在世界衛生組織（WHO）制定的國際統一的疾病分類方法中，同性戀已不被列入精神疾病與心理障礙的行列，且這一標準早在1993年就已經被國家標準化管理委員會批准後等效採用。此案也獲得多位心理衛生領域專家的關注，包括性學家方剛在內的多位學界業界專家向法院提交了學術證詞。

同性戀 大學生

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