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「貞潔女子的後代更聰明」 河南中學文宣惹議

世界日報 / 記者羅印／即時報導
有網友發現，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後代更聰明」等說法，引來不少爭議。圖／澎湃新聞
有網友發現，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後代更聰明」等說法，引來不少爭議。圖／澎湃新聞

有網友發現，河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後代更聰明」、「女性穿著暴露的危害」、「婚前性行為的危害」等，還有「手淫者貧賤一生」、「下流就是腦脊髓往下流」等說法，引來不少爭議。

澎湃新聞報導，對此，之樸中學校長喬世卿回應，之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。操場圍牆上的確存在網傳宣傳欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關。

同日，該校一名張姓教師也稱，操場是開放群眾休閒健身的一個處所。學校上課期間不對外開放，早上、晚上、節假日則對外開放。

對於宣傳欄中的內容，張老師表示，曾大致瀏覽過，覺得總體可以，「但是個人感覺，有些地方尺度稍微大了一點」。

報導指，上述宣傳欄內容主要為性別教育，很多觀點前加有「科學研究表明」等表述，如「科學研究表明」：貞潔女子生育的後代更聰明。還加註說明：一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高二十幾個點；而濫交者的後代智商會很低。

此外，該宣傳文還稱，「研究表明」，濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病。

宣傳欄內中還有「手淫者貧賤一生」、「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等言論。

對此，河南省鞏義市夾津口鎮鎮政府回應，尚不清楚之樸中學宣傳欄由哪個部門負責，將進一步了解後進行修改。

基因 出軌

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