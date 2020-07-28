中國B肝帶原者約7000萬 近9成病患未治療

陸媒報導，今天是「世界肝炎日」，據官方估算，中國大陸現有B型肝炎帶原者約7000萬人，其中需要治療的病患約2000至3000萬人，但只有11%獲得治療。

陸媒央視新聞今天引述中國國家衛生健康委員會發布的「2019年全國法定傳染病疫情概況」指出，病毒性肝炎依然是中國法定報告傳染病中報告病例數第一的乙類傳染病，近年來雖然透過實施預防接種為主、防治結合的綜合策略，兒童B肝的病毒感染率顯著下降，但由於病例基數大，B肝防控仍然存在不少難點。

中國肝炎防治基金會常務副理事長楊希忠說，由於B肝疫苗計畫免疫範圍不斷擴大，這一年來起碼減少3000萬人感染B肝，但中國基數大，過去感染的人多，現在病毒帶原者還有7000萬，需要治療的大約2000萬到3000萬，這中間能夠診斷的只占18%；在2000萬中間，能夠規範治療只占11%，而且還有B肝母嬰傳播的發生。

專家表示，造成B肝診斷率低、治療率低以及母嬰傳播的原因是多方面的，其中主要問題之一就是對B肝依然認識不足，很多人不知道自己患病，患病沒有症狀也覺得不需要治療。

專家指出，即使在400萬接受治療的病例中，還有將近一半的人治療依從性不高，不時漏藥或自行減藥、隨便換藥等，導致在疾病治療中，病情出現了反覆、加重或者抗藥。

據報導，B肝由於起病隱匿、病情進展較慢，往往被忽略，但科學研究證明，中國80%的肝癌和B肝相關。

報導指出，原發性肝癌是中國第4位常見惡性腫瘤及第2位腫瘤致死病因，每年死於肝硬化肝癌的病人超過30萬。

報導說，透過對B肝病人有效規範的核苷類藥物和干擾素類的抗病毒治療，死亡人數至少可以降低50%。因此專家倡議民眾早診早治，降低肝硬化、肝癌等嚴重肝病的發病率。

衛生福利部今天發布，2020年7月28日世界肝炎日主題為「Finding the missing millions（找出失蹤的百萬病患）」，世界衛生組織（WHO）指出，全球有2.9億人尚未意識到已感染病毒性肝炎。