長江第3號洪水形成 向中下游逼近

受長江上游強降雨影響，長江今年第3號洪水已形成，正在通過三峽庫區，並向中下游逼近。

第一財經報導，受強降雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量從每秒3萬6000立方米快速上漲至每秒5萬立方米，達到長江流域洪水編號標準。

這是繼今年長江第1號洪水、第2號洪水，烏江第1號洪水之後，長江上游出現的第4個編號洪水。

根據長江水文網即時水文情況顯示，今（28）日8時，三峽水庫水位漲至162.45米，入庫流量每秒5萬5000立方米，出庫流量每秒3萬8400立方米。

目前，長江第3號洪水正在通過三峽庫區。三峽樞紐工程按照每秒3萬8000立方米控泄，為長江中下游減輕防洪壓力，攔洪削峰達36.7%。

國家防總強調，長江第3號洪水正向中下游逼近，湖南、湖北、安徽、江蘇沿江河湖將維持高水位，部分河段超過保證水位。其中，中下游和洞庭湖、鄱陽湖水位超警時間已超過20天；淮河、太湖仍然持續超警，堤防、涵閘等險情增多。

國家防總決定，繼續維持長江、淮河防汛Ⅱ級回應，這是連續第16天維持Ⅱ級回應。

在經濟損失方面，據重慶市應急管理局通報，7月25日起，暴雨再次襲擊山城，截至27日16時，本輪強降雨導致的洪澇災害已造成22個區縣受災，因災死亡4人，直接經濟損失人民幣2.43億元。

25日以來的強降雨，已造成湖北宜昌、恩施2市（州）11縣（市、區）27.32萬人受災，緊急轉移安置6.51萬人。因災倒塌房屋129間，嚴重損壞310間，一般損壞945間；直接經濟損失人民幣3.65億元。