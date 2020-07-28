大連疫情已傳5地9城市 北京出現關聯病例

據央視新聞7月28日消息，大陸昨日新增確診病例68例，其中境外移入病例4例（上海2例，北京1例，雲南1例），本土病例64例（新疆57例，遼寧6例，北京1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

此外，遼寧27日新增6例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，其中普通型5例、輕型1例。新增無症狀感染者12例，均為大連市報告病例。

自7月22日遼寧大連確診此輪疫情首例新冠肺炎病例以來，此次疫情已擴散至遼寧、吉林、黑龍江、福建、北京5地，包括鐵嶺、鞍山、四平、長春、白城、鶴崗、綏化、福州、北京9個城市。

北京27日新增境外移入病例1例、大連市疫情關聯病例1例。

另據吉林省衛健委通報，27日吉林省新增移入性無症狀感染者1例（白城市），是大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工，通過對大連返吉人員開展主動篩查發現，已對其密切接觸者及相關人員全部採取隔離管控措施。

7月25日22時48分，福建省人民醫院網路直報1例大連市移入的新冠病毒無症狀感染者遲某某。據福州市衛健委27日深夜通報，截至7月27日23時，共對1495人採樣核酸檢測，其中604人檢測結果為陰性，其餘正在檢測。