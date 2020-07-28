壯漢苦練女聲扮「女神」 網戀半年詐逾200萬

在網路直播熱潮下，不少民眾會給喜歡的網紅打賞大禮，天津一名男子看準此「商機」，苦練女聲假扮女性直播主吸金，之後更有一名男粉絲希望和「她」成為情侶，他見機不可失進行詐騙，短短半年就得手人民幣50多萬元（約新台幣210萬元）。

綜合陸港媒體報導，天津市警方近日遠赴外地拘捕一名冒充女性直播主的網路詐騙犯，只見該男子清清嗓子一張嘴，就能用溫柔的女聲說話。

苦主表示，自己在網路上結識一名美女直播主，兩人隨後確認戀愛關係，之後對方一直以各種理由叫他匯錢，但對方始終不願見面，便將其封鎖並報警。

警方拘捕嫌犯後，發現是個紋身大漢後目瞪口呆，便好奇詢問疑犯究竟是為何、如何假扮成「女直播主」的。嫌犯解釋稱，他認為女主播更容易收到禮物，便以網路上的美女圖片假扮女性，聲音則沒有借助外物，苦練過後親身上陣，用溫柔知性的女性嗓音說話，還當場示範了一下，震驚現場民警。

嫌犯坦承，最初受害人想跟他確認戀愛關係，其實他是拒絕的，只是錢實在是太多了，一時鬼迷心竅才會詐騙，他也不是沒想過對方會報警，甚至做夢都夢見過，「唉，就特別對不起他（受害人），後悔也晚了。」

網友看完影片無不目瞪口呆，紛紛留言驚嘆：「台上一分鐘，台下十年功！」、「憑本事吃飯」，「網戀有風險」、「這高冷御姐音，愛了愛了」、「練個女聲就有網戀對像還給打錢，這是在暗示我連當女生都不配了嗎？」、「好努力喔」。