快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壯漢苦練女聲扮「女神」 網戀半年詐逾200萬

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
天津一名男子苦練女聲，假扮女性直播主吸金被捕。圖/取自微博
天津一名男子苦練女聲，假扮女性直播主吸金被捕。圖/取自微博

在網路直播熱潮下，不少民眾會給喜歡的網紅打賞大禮，天津一名男子看準此「商機」，苦練女聲假扮女性直播主吸金，之後更有一名男粉絲希望和「她」成為情侶，他見機不可失進行詐騙，短短半年就得手人民幣50多萬元（約新台幣210萬元）。

綜合陸港媒體報導，天津市警方近日遠赴外地拘捕一名冒充女性直播主的網路詐騙犯，只見該男子清清嗓子一張嘴，就能用溫柔的女聲說話。

苦主表示，自己在網路上結識一名美女直播主，兩人隨後確認戀愛關係，之後對方一直以各種理由叫他匯錢，但對方始終不願見面，便將其封鎖並報警。

警方拘捕嫌犯後，發現是個紋身大漢後目瞪口呆，便好奇詢問疑犯究竟是為何、如何假扮成「女直播主」的。嫌犯解釋稱，他認為女主播更容易收到禮物，便以網路上的美女圖片假扮女性，聲音則沒有借助外物，苦練過後親身上陣，用溫柔知性的女性嗓音說話，還當場示範了一下，震驚現場民警。

嫌犯坦承，最初受害人想跟他確認戀愛關係，其實他是拒絕的，只是錢實在是太多了，一時鬼迷心竅才會詐騙，他也不是沒想過對方會報警，甚至做夢都夢見過，「唉，就特別對不起他（受害人），後悔也晚了。」

網友看完影片無不目瞪口呆，紛紛留言驚嘆：「台上一分鐘，台下十年功！」、「憑本事吃飯」，「網戀有風險」、「這高冷御姐音，愛了愛了」、「練個女聲就有網戀對像還給打錢，這是在暗示我連當女生都不配了嗎？」、「好努力喔」。

直播主 詐騙 網戀

延伸閱讀

女神楊謹華白髮老態盡現 宋芸樺自然喊一聲「媽」

楊冪斜肩短裙性感現身 網友曝光無P原圖超震撼

38歲宋智孝與10年前根本沒差！4招養出不老童顏女神肌

夏季女神回歸！韓網「Wanna be」身材冠軍昭宥推新曲　髒橘色造型+昏黃濾鏡展迷幻性感

相關新聞

陸運砂船澎湖外海翻覆 1獲救4死4失蹤

大陸籍「宏翔」運砂船廿六日晚在澎湖西南方的「台灣灘」海域翻覆，船上九名船員落海，我國海巡艦艇與大陸公務船、搜救機共同救援...

長江今年最大洪水 過境重慶

今年長江第三號洪水廿六日在上游形成，大陸水利部長江水利委員會水文局發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警。寸灘水文站昨首次出現超警戒水位，也標誌著長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城。

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

陝西省西安市一名23歲女子因感冒及出現胸悶等不適症狀，6月9日被送到空軍軍醫大學唐都醫院時已沒有血壓，陷入休克；院方指女事主一度「無心跳」逾3日，幸好醫護人員及時為她裝上體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺），終成功救回。主診醫生指出，女事主經常熬夜導致免疫力下降，感冒後又未多加注意以致患上急性心肌炎。

深度僅10公里！西藏地區發生規模6.3強震 目前未傳出傷亡

美國地質調查所（US Geological Survey）通報，中國西藏地區發生規模6.3強震

大連疫情已傳5地9城市 北京出現關聯病例

據央視新聞7月28日消息，大陸昨日新增確診病例68例，其中境外移入病例4例（上海2例，北京1例，雲南1例），本土病例64...

壯漢苦練女聲扮「女神」 網戀半年詐逾200萬

在網路直播熱潮下，不少民眾會給喜歡的網紅打賞大禮，天津一名男子看準此「商機」，苦練女聲假扮女性直播主吸金，之後更有一名男...

華東最長高鐵隧道 全線貫通

由中鐵十八局集團承建的大陸華東地區最長高鐵隧道—長達18.226公里的杭紹台高鐵東茗隧道安全貫通，為杭紹台高鐵按計畫在2...

深圳文明養犬 年底前芯連心

深圳市「文明養犬．芯連心」犬隻芯片植入進社區活動26日在深圳福田區景蜜社區公園開展。據《深圳市犬隻電子標籤植入管理規定（...

「我不是自殺是逃生」少婦不堪家暴跳樓跌癱 苦等一年仍難離婚

河南省商丘市一名劉姓女子去年8月慘遭竇姓丈夫家暴，情急之下從2樓跳窗逃生，導致左眼眶、腰椎及胸椎等全身共共9處骨折，雙下肢截癱，入院治療11個月後仍未完全康復，如今外出需要坐輪椅。劉女事後申請離婚，但暴力丈夫不同意，法院認為雙方意見不統一，須待刑事判決有結果後再一同作決定，令劉女至今仍無法離婚。

影／湖北恩施暴雨破歷史紀錄 已致5死1失聯

長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤，共致16萬多人受災，建始...

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

長江上游今年以來最大洪水，27日過境重慶主城，寸灘水文站首次出現超警戒水位，嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達到184.07公尺...

巢湖水位居高不下 兆河閘27日晚間將洩洪

安徽省廬江縣盛橋鎮政府消息指出，由於巢湖水位目前居高不下，已達13.2公尺，接上級指示，盛橋鎮防汛指揮部26日下發緊急公...

熱門新聞

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

076攻擊艦招標！傳採電磁彈射 可支援登島作戰

華為下調今年印度收入目標50% 計畫裁員60%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。