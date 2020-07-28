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「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

香港01 / 李福源
醫生檢查發現女事主處於心源性休克狀態，屬於急性心肌炎，立即安裝葉克膜替她保命。圖擷自Youtube
醫生檢查發現女事主處於心源性休克狀態，屬於急性心肌炎，立即安裝葉克膜替她保命。圖擷自Youtube

陝西省西安市一名23歲女子因感冒及出現胸悶等不適症狀，6月9日被送到空軍軍醫大學唐都醫院時已沒有血壓，陷入休克；院方指女事主一度「無心跳」逾3日，幸好醫護人員及時為她裝上體外膜氧合器（ECMO；台灣俗稱葉克膜），終成功救回。主診醫生指出，女事主經常熬夜導致免疫力下降，感冒後又未多加注意以致患上急性心肌炎。

女事主是一名朝九晚五的上班族，喜愛戶外運動，上班時間亦很規律，但經常玩手機到半夜兩三點，導致免疫力逐漸下降；月前患上感冒並出現胸悶情況，惟她未有在意，直到無法忍受才急召救謢車送院，抬入病房時已經神志不清，測不出血壓。

主診醫生稱，經檢查發現女事主沒有血壓，處於心源性休克狀態，屬於急性心肌炎，遂立刻為她安裝ECMO，「如果當時沒有ECMO，她可能就已經去世了。」

ECMO運轉開始，女事主血壓慢慢穩住，意識好轉，面色​​變紅潤；半小時後，護士發現心電監護顯示為一條直線，心率0次/分，聽診沒有心音，但女事主意識清楚，說話自如，還驚訝地問：「醫生，你們是說我的心臟停跳了嗎？」醫療團隊很清楚，她全靠ECMO循環支持得以暫時保命，因為心臟停跳，接下來患者將面臨心臟血栓、抗凝治療引發的出血以及極大的感染風險。

心臟功能一周後慢慢恢復

醫療團隊其後對女事主進行大劑量的激素衝擊治療，以及免疫球蛋白衝擊治療，但就出現消化道出血、肺出血等情況，醫生於是再度進行深度鎮靜、止血、升壓、抗感染等治療，最終成功控制出血。

入院3日後，女事主的心臟開始慢慢蠕動，心臟功能在一周後慢慢恢復；6月18日順利撤除ECMO並進行抗感染治療，肺部感染完全清除掉後，女事主在7月13日痊癒出院。

參與救治的一名護士長稱：「所有醫護人員都是一樣的，當看到這麼年輕的一個患者，出了這種狀況（心臟停頓）的時候，說句實在話，我們內心對她生還的期望，比家屬可能還要大，我們更希望盡全力把她救回來。」主診醫生指出，女事主當日的情況確實非常危險，而預防的最簡單方法是避免熬夜、不吸煙和少喝酒。

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文章授權轉載自《香港01》

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