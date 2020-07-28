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深圳文明養犬 年底前芯連心

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳市「文明養犬．芯連心」犬隻芯片植入進社區活動26日在深圳福田區景蜜社區公園開展。據《深圳市犬隻電子標籤植入管理規定（試行）》規定。2020年底前，深圳的犬隻將全面植入芯片。

中新社報導，深圳將9月底之前設為警示期，督促犬主主動為犬隻注射電子芯片；10月分開始，未植入芯片將被視為無證養犬。

深圳市寵物醫療協會會長喻信益在活動現場為居民答疑時說：給犬隻植入的芯片大小如同一顆米粒。只需注射在犬隻的頸部右上側皮下，按壓幾分鐘即可。深圳採用的犬隻芯片表面覆蓋了與犬隻體質相適應的材料，防滑離和防損傷，對犬隻健康幾乎沒有任何影響。

通過芯片可以證明犬隻主人身分，幫助市民盡快找回丟失犬隻；有效杜絕遺棄犬隻行為；為攜犬出入境做好準備等。

目前深圳有犬隻約22萬隻。深圳犬隻芯片紀錄的為一串15位長度的國際唯一數字編碼，授權人員通過專業設備讀取芯片編碼，並連接主管部門系統後台可獲取犬主姓名、聯繫方式、犬名、犬種等信息。芯片的有效期是15年以上。

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