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閩台融晴文化藝術展 福建東山舉行

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
27日，海峽兩岸（福建漳州）融晴文化藝術展在東山縣開幕，兩岸嘉賓共同啟動。圖／香港文匯網
27日，海峽兩岸（福建漳州）融晴文化藝術展在東山縣開幕，兩岸嘉賓共同啟動。圖／香港文匯網

疫情之後，閩台首個共同主辦的綜合文化交流活動－海峽兩岸融晴文化藝術展，27日在福建省漳州市東山縣開幕。活動搭建閩台文化交流線上平台，發布兩岸影視音樂創作交流計劃，舉辦首屆水仙花微電影短視頻展和第二屆閩台電影展，通過兩岸藝文作品交流，將兩岸交流由「融情」轉化為「融晴」， 期待兩岸以「情」促「晴」， 兩岸關係儘早走出冰封陰霾，撥雲見日。

據香港文匯網，本次藝術展涉及影視、音樂、攝影、微電影、短視頻等領域。還舉辦了「中國東山島」全國攝影展、兩岸青年文化交流嘉年華等。

福建省委宣傳部長邢善萍表示，活動冠以「融晴」，「融」寓意着推進兩岸融合發展、促進兩岸民心相融，「晴」寓意着兩岸一家親、兩岸同胞情、兩岸關係晴。從「情」變「晴」，一字之變，意在希望兩岸共同戰勝疫情陰霾，亦希望兩岸很快迎來共同的晴天。

全國台企聯副會長、漳州台協會長林伯彥說：「兩岸都是中國人，同文同種，優秀的中華文化，是中國人的魂和魄。」他稱讚在兩岸特殊關係的當下，以文化藝術交流方式融合兩岸各界人士「非常有意義」。「把兩岸的文化藝術融合，會大放光芒，也會讓兩岸迎來晴天。」

台胞張良彬則認為，目前，兩岸民間更應該大力恢復交流，並藉助兩岸文化交流，讓兩岸進一步融合，亦讓中華文化更好地根植於台灣民眾內心。

台灣知名演員李立群認為，近年來越來越多台灣演員到大陸拍戲，無形中加深了兩岸血濃於水的感情認知，也對大陸文化、生活更加了解。台灣青年演員段鈞豪亦表示，兩岸業界更多交流，除可互相學習，亦可增加彼此認知和認同。

本次文化展是由台灣藝術創生文化基金會等5家台灣機構與大陸共同主辦。藝術展將持續到11月份，期間將研究發布兩岸影視、音樂創作交流計劃，實現兩岸線上定期文藝創作交流研討、文藝精品展示、文創項目合作。

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