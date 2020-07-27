快訊

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／湖北恩施暴雨破歷史紀錄 已致5死1失聯

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取

長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤，共致16萬多人受災，建始城區日降水量更達257.1mm（公釐），超過歷史紀錄最高值。

北京日報旗下新媒體北晚新視覺網報導， 25日23時至26日13時，建始縣普降暴雨、局部大暴雨，主要集中在北部地方業州、長梁、茅田、龍坪四個鄉鎮，導致河流、水庫水位迅速上漲，部分地區出現洪澇、山崩、泥石流等自然災害。

此次降雨來勢猛、強度大，突破歷史極值，26日位於建始縣城區的國家基本氣象站日降水量257.1公釐，超過自1959年有檔案數據以來極值，也打破2016年7月19日，最大降水量218.7公釐紀錄。

而湖北恩施建始縣暴雨也導致城區積水，多處居民被困，根據網友上傳到微博的影片顯示，一間商鋪的鐵捲門被沖壞，民警必須不斷揮舞菜刀，才能砍開鐵門救人。

為減輕廣潤河城區段防洪壓力，26日凌晨3時起，建始縣防汛抗旱指揮部對城區上游的閘木水水庫和下游小溪口水庫進行聯合調度，利用閘木水水庫削減洪峰，該水庫的入庫洪峰流量為每秒928立方公尺，最大下泄流量為每秒705立方公尺；加大小溪口水庫下泄流量，最大下泄流量為每秒2250立方公尺，減少了小溪口水庫水位對城區行洪的頂托影響。

截至26日18時，災害過程共造成業州、長梁、茅田、龍坪等鄉鎮16萬餘人受災，緊急轉移6萬多人，臨時安置救助800多人；因災5人死亡，1人失聯；住房受損95戶222間；農作物受災面積2897公頃；部分商鋪被淹；部分國、省道及農村公路沖毀；部分供水、供電和通訊設施受損。

至26日23時，廣潤河城區段水位已大幅下降，水位降至556.16公尺，低於警戒水位0.84公尺，相應流量為每秒188立方估尺。

中新社報導，大陸水利部副部長葉建春27日主持召開會商，分析預計，長江上游三峽水庫27日夜間入庫洪峰流量將達到每秒60000立方公尺左右，長江第3號洪水正向中下游演進，長江中下游支流仍然維持高水位，部分河段超保證水位；淮河上中游支流水位緩退，但超警持續時間較長；太湖水位退至保證水位以下，但水位仍然較高；鄱陽湖水位波動緩退；湖南、湖北、安徽、江蘇沿江河湖將維持高水位。

長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取
長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤。圖／影片擷取

水庫 暴雨

延伸閱讀

長江第3號洪水形成 重慶驚見堰塞湖

抗極端暴雨 新北擬規畫「車道即水道」

老家恩施深陷水災危險區　劉樂妍哭求：救救我的家人吧

大陸三峽大壩危急？北水局比較兩岸水庫結構和管理差異

相關新聞

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

長江上游今年以來最大洪水，27日過境重慶主城，寸灘水文站首次出現超警戒水位，嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達到184.07公尺...

「我不是自殺是逃生」少婦不堪家暴跳樓跌癱 苦等一年仍難離婚

河南省商丘市一名劉姓女子去年8月慘遭竇姓丈夫家暴，情急之下從2樓跳窗逃生，導致左眼眶、腰椎及胸椎等全身共共9處骨折，雙下肢截癱，入院治療11個月後仍未完全康復，如今外出需要坐輪椅。劉女事後申請離婚，但暴力丈夫不同意，法院認為雙方意見不統一，須待刑事判決有結果後再一同作決定，令劉女至今仍無法離婚。

影／湖北恩施暴雨破歷史紀錄 已致5死1失聯

長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤，共致16萬多人受災，建始...

巢湖水位居高不下 兆河閘27日晚間將洩洪

安徽省廬江縣盛橋鎮政府消息指出，由於巢湖水位目前居高不下，已達13.2公尺，接上級指示，盛橋鎮防汛指揮部26日下發緊急公...

延畢去散心 南京女大生青海格爾木失聯

南京一名女大學生自7月7日到青海格爾木旅遊失聯至今，目前格爾木警方組織救援力量攜帶救援裝備，前往不凍泉、可可西里索南達傑保護站沿線進行查找。

湖南女孩邊刷牙邊仰頭狂笑 牙刷滑進喉嚨

湖南一名大二女生邊刷牙邊看綜藝節目，一陣狂笑後，牙刷竟然滑進了喉嚨。

高考比預估高了30分 江西18歲女生興奮到腦出血

江西南昌市一位考生日前得知高考成績後異常興奮，可幾分鐘後突發頭痛，家人趕緊把她送醫，竟是腦出血。

511歲…福建荔枝王 可嘗明朝味兒

福建省永春縣岵山鎮的茂霞村，是「中國傳統村落」首批入選者，村裡有古寨、古厝、古寺、古民宿，但最出名的還是村裡的古味荔枝，年齡最大的樹齡已經有511年了，可稱為「明朝味兒」的荔枝。

南開大學錄取通知送2粒蓮花種子 有深意

隨著高考成績公布，各大學陸續寄出錄取通知書。日前，南開大學曬出2020年高考錄取通知書設計，最吸睛的不是錄取通知書本身，是兩粒蓮花種子。而這麼一曬，就曬出了個熱搜第一。

中國戲院重開 周末票房衝到3300萬人民幣

中國電影院自20日起允許恢復營業後，首周末票房上看3300萬元（人民幣，下同，約472.5萬美元），約為去年同比的三分之一。橫店影視基地也迎來劇組「開機潮」，逾100個劇組同時開工，也帶動相關工作職缺需求。此外，上海電影節25日開幕，象徵中國電影業在疫情後迎來重啟。

中國影業復甦 橫店湧上百劇組開機

近日隨著低風險地區的電影院陸續開放，以及第23屆上海國際電影節在25日拉開帷幕，低迷已久的影視行業釋放出復甦信號。而影視拍攝基地裡的各大劇組也陸續開機了，據悉，橫店目前聚集100多個劇組，其中48個已開機，63個籌備中，這個數字和今年3月相比已翻了3倍。

長江第3號洪水形成 重慶驚見堰塞湖

水利部長江水利委員會水文局26日14時發布消息指出，長江今年第3號洪水在長江上游形成，預計27日晚間三峽水庫最大入庫流量在每秒6萬立方公尺左右，須警惕防範。

熱門新聞

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

陸疫情傳染鏈蔓延 台商憂

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

微信印度服務喊停 商家叫苦

大陸兩棲機鯤龍 青島海上首飛

華為下調今年印度收入目標50% 計畫裁員60%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。