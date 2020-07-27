影／湖北恩施暴雨破歷史紀錄 已致5死1失聯

長江水域水患嚴峻，長江支流流域的湖北省恩施州建始縣，截至27日洪澇等災害已致死亡5人、1人失蹤，共致16萬多人受災，建始城區日降水量更達257.1mm（公釐），超過歷史紀錄最高值。

北京日報旗下新媒體北晚新視覺網報導， 25日23時至26日13時，建始縣普降暴雨、局部大暴雨，主要集中在北部地方業州、長梁、茅田、龍坪四個鄉鎮，導致河流、水庫水位迅速上漲，部分地區出現洪澇、山崩、泥石流等自然災害。

此次降雨來勢猛、強度大，突破歷史極值，26日位於建始縣城區的國家基本氣象站日降水量257.1公釐，超過自1959年有檔案數據以來極值，也打破2016年7月19日，最大降水量218.7公釐紀錄。

而湖北恩施建始縣暴雨也導致城區積水，多處居民被困，根據網友上傳到微博的影片顯示，一間商鋪的鐵捲門被沖壞，民警必須不斷揮舞菜刀，才能砍開鐵門救人。

為減輕廣潤河城區段防洪壓力，26日凌晨3時起，建始縣防汛抗旱指揮部對城區上游的閘木水水庫和下游小溪口水庫進行聯合調度，利用閘木水水庫削減洪峰，該水庫的入庫洪峰流量為每秒928立方公尺，最大下泄流量為每秒705立方公尺；加大小溪口水庫下泄流量，最大下泄流量為每秒2250立方公尺，減少了小溪口水庫水位對城區行洪的頂托影響。

截至26日18時，災害過程共造成業州、長梁、茅田、龍坪等鄉鎮16萬餘人受災，緊急轉移6萬多人，臨時安置救助800多人；因災5人死亡，1人失聯；住房受損95戶222間；農作物受災面積2897公頃；部分商鋪被淹；部分國、省道及農村公路沖毀；部分供水、供電和通訊設施受損。

至26日23時，廣潤河城區段水位已大幅下降，水位降至556.16公尺，低於警戒水位0.84公尺，相應流量為每秒188立方估尺。