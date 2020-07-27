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「我不是自殺是逃生」少婦不堪家暴跳樓跌癱 苦等一年仍難離婚

香港01 / 李福源
竇男將劉女狠摔在地上，又不停的摑掌和毆打。（微博影片截圖）
竇男將劉女狠摔在地上，又不停的摑掌和毆打。（微博影片截圖）

河南省商丘市一名劉姓女子去年8月慘遭竇姓丈夫家暴，情急之下從2樓跳窗逃生，導致左眼眶、腰椎及胸椎等全身共共9處骨折，雙下肢截癱，入院治療11個月後仍未完全康復，如今外出需要坐輪椅。劉女事後申請離婚，但暴力丈夫不同意，法院認為雙方意見不統一，須待刑事判決有結果後再一同作決定，令劉女至今仍無法離婚。

賭輸50多萬打老婆出氣

劉女與竇男是高中同學，二人於2017年5月結婚，育有一名兒子。劉女說，丈夫婚前非常體貼，「之前我生個氣他都很緊張，恨不得電話不接就跑到我家門口，凌晨幾點還在那兒，就沒有一點會傷害我的跡象，無法理解為什麼會變成這樣。」

劉女憶述第一次遭到家暴是在孩子4個月大的時候，原因是丈夫賭博輸錢被上門追債，「我不明白為甚麼是輸50多萬（約新台幣210萬），當時也是有一次激烈的爭吵，然後就引發了他第一次對我的毆打」；當時劉女想離婚，但在丈夫認錯後兩人和好，然而僅僅過了一年多，劉女第二次被打。

劉女情急下被逼從二樓窗戶跳下，「這是為了逃生，而不是自殺行為」。（微博影片截圖）
劉女情急下被逼從二樓窗戶跳下，「這是為了逃生，而不是自殺行為」。（微博影片截圖）

第三次家暴發生在去年8月13日，竇男再次因賭輸錢而打妻出氣，「他將我狠狠摔在地上，導致我左眼眶骨折、腦震盪，說要打死我。我沒有手機，門又被鎖，只好選擇二樓窗戶跳下。這是為了逃生，不是自殺的行為。」

全身9處骨折　雙下肢截癱

劉女被送院後，醫生證實她左眼眶、腰椎、胸椎等全身共9處骨折，雙下肢截癱（局部血液不循環、不能直立行走）。她透露，住院期間曾遭丈夫的家人威嚇，「他（丈夫）的爸爸對我媽媽說，如果不諒解的話，他蹲完監獄，出來後就會殺我的兒子，或者我的家人。」

劉女腰椎、胸椎都受傷。（微博影片截圖）
劉女腰椎、胸椎都受傷。（微博影片截圖）

劉女最終決定申請離婚，而丈夫在事發後一直被取保候審，直至她公開事件才遭當局羈押。劉女強調，一定要拿到孩子的撫養權，並且今後不會再對婚姻抱有希望。

法院在本月14日表示，由於劉女與竇男意見不統一，而且家暴事實仍未獲確定，須待刑事判決有結果後再作定奪；劉女對此表示無法接受，將申請再次開庭。

不少網民都認為法院判決不合理，「一年多了，無法離婚，是在懲罰她提出離婚嗎？」、「建議這些民政部門的、制定離婚冷靜期的專家們都來體驗一下家暴」、「希望可以離婚自由，不被前任騷擾，太恐懼了」。

據大陸傳媒跟進報導，當地法院日前已聯繫劉女重新提交因遭丈夫故意傷害的傷情鑑定報告，以及毆打監控視頻，將盡快做出離婚判決；劉女稱：「不會再次開庭，很快就會出判決」。

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文章授權轉載自《香港01》

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