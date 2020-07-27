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影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
27日重慶朝天門碼頭被洪水淹沒，兩江觀光遊船已停運。圖／中新社
27日重慶朝天門碼頭被洪水淹沒，兩江觀光遊船已停運。圖／中新社

長江上游今年以來最大洪水，27日過境重慶主城，寸灘水文站首次出現超警戒水位，嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達到184.07公尺，超出警戒水位3米公尺，數十商舖被淹，江水也淹沒重慶地標建築朝天門的平台，水位達到朝天門門洞中段。

香港經濟日報報導，受暴雨影響，長江上游、岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間水量增加，長江今年第3號洪水26日在上游形成。

長江上游基礎性水文站寸灘站，27日上午6許江水漫過江邊堤岸上的「180.5公尺」標記，是該站今年首次出現超出警戒水位，代表長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城。

27日上午11時，在長江、嘉陵江交匯的朝天門水域，江水已經淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中段，朝天門碼頭被洪水淹沒，兩江觀光遊船已停運，沿江物流市場也被水淹，當地社區在附近路段入口拉起警戒線，義工勸阻市民下河游泳玩水。

重慶市防汛抗旱指揮部副指揮長冉進紅表示，這是長江上游和嘉陵江今年以來出現的最大洪水，而目前長江重慶主城段流量和水位仍在持續上漲，預計27日深夜將出現最高水位。

洪水淹沒重慶地標建築朝天門的平台，水位達到朝天門門洞中段。圖／中新社
洪水淹沒重慶地標建築朝天門的平台，水位達到朝天門門洞中段。圖／中新社

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