巢湖水位居高不下 兆河閘27日晚間將洩洪

安徽省廬江縣盛橋鎮政府消息指出，由於巢湖水位目前居高不下，已達13.2公尺，接上級指示，盛橋鎮防汛指揮部26日下發緊急公告，要求盛橋、神墩兩村在盛橋聯圩內低於13.5公尺高程（指某一點相對於基準面的高度）的居民一律撤離，公告要求上述範圍內所有人員務必於27日上午10時前全部撤離完畢。同時，巢湖流域的兆河閘將於27日晚間開閘洩洪。

據澎湃新聞報導，27日上午，一直在前線負責群眾轉移工作的盛橋鎮城管中隊指導員嚴峰表示，目前盛橋鎮受洩洪影響的民眾已全部轉移至地勢較高地帶，按照鎮裡預定計劃，兆河閘將於27日晚開閘洩洪，具體的指令將由安徽省防汛抗旱指揮部下達。

廬江縣盛橋鎮政府相關工作人員表示，兆河閘開閘後，下游相關圩口將主動洩洪，盛橋鎮範圍內的兆河、盛橋河將在現有水位基礎上升高1.2公尺。

事實上，幾天前召開的廬江縣防汛抗旱指揮部會議上，廬江縣委主要領導曾明確表示兆河閘不再開閘，確保兆河流域各圩口萬無一失。據廬江縣融媒體中心報導，23日廬江縣防汛抗旱指揮部連夜召開第7次會議，廬江縣委書記王連貴指出，現已決定兆河閘不再開閘，東大圩洩洪已有一段時間，兆河水位有所下降並趨向穩定，但仍居高不下，兆河流域圩堤長時間遭遇高水位浸泡，防汛情勢不容樂觀，他要求兆河流域鄉鎮要克服麻痹鬆懈思想，死看硬守，確保兆河流域各圩口萬無一失。

24日，安徽省防汛抗旱指揮部下發緊急通知，要求及時分蓄巢湖洪水，對巢湖周邊圩口進行綜合分析研判，該分洪的及時分洪，落實到位，該保的堅決保住，不出意外，對於分蓄圩口，要切實做好民眾轉移安置工作。

安徽省水文局水情監視系統顯示，截至27日12時，兆河閘水位達12.06公尺，超過保證水位0.06公尺。