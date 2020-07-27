延畢去散心 南京女大生青海格爾木失聯

南京一名女大學生自7月7日到青海格爾木旅遊失聯至今，目前格爾木警方組織救援力量攜帶救援裝備，前往不凍泉、可可西里索南達傑保護站沿線進行查找。

新京報報導，截至7月26日，獨自前往青海格爾木旅遊的南京某大學四年級女生黃雨濛已與家人失聯19天。7月26日晚間，格爾木警方通報稱，經調查，黃雨濛7月7日4時抵達格爾木市。當日8時，黃雨濛乘坐出租車由格爾木市黃河大酒店朝G109國道出發，12時到達可可西里索南達傑保護站，出租車司機單獨返回，黃雨濛手機失去聯繫。

7月13日17時50分，格爾木警方發現黃雨濛於當日17時07分通過西藏乃吉溝檢查站。但由於西藏乃吉溝檢查站無視頻監控，無法確定本人及所乘車輛信息。

格爾木警方稱，自7月10日至今，已經與四川、西藏、南京等地警方取得聯繫，共同開展尋找工作。

此前，黃雨濛的朋友稱，黃雨濛本該今年畢業，但由於很多原因連畢業論文答辯都沒有做，因此壓力很大，疑似「畢業被延遲了，心情不好，所以才出去一個人散心。」南京警方證實這種說法，江寧公安分局通報稱，黃雨濛因畢業問題，疑似心情壓抑，未與學校溝通，自行離開學校。

據報導，即便是作為土生土長的青海人，同樣愛旅遊的劉夢介表示，青海的很多地方她都沒有去過。

看過黃雨濛13日以前的行動軌跡，劉夢說，那是很多本地人也不敢一個人去的地方，「高海拔、路難走、人煙稀少，一個女孩獨自去旅遊，太冒險了」。

青海旅遊司機馬勇經常帶人走陝甘大環線，對玉樹曲麻萊縣、格爾木十分熟悉。據他以往帶遊客的經驗，不少人初次來高原都會出現一些不適症狀，「身體狀況不好再加上高原反應，很容易出事情」。

馬勇非常不建議女孩子一個人到青海遊玩，即使是租車，也要提前詢問司機的個人信息以及車牌號，並把這些信息拍下來發給家人。「無人區就不要嘗試了，別說一個小姑娘，就算是當地人也不敢一個人去。」